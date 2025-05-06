66歲麥當娜美豔依然 透視裝為男友慶生

66歲的美國樂壇天后麥當娜(Madonna)，昨日為29歲牙買加足球員男友Akeem Morris舉行生日派對，她選擇一套大膽的透視裝赴會，驚豔全場，讓fans讚嘆歲月在她身上，起不到消磨青春的作用。
這場生日派對，麥當娜最小的三個孩子，包括19歲的女兒Mercy，以及12歲雙胞胎Stella和Esther都有出席，一家人其樂融融。派對上還有YG Marley的精彩表演，讓氣氛更加熱烈。
麥當娜在社交媒體上分享派對的照片和影片，並寫道：「祝我最喜歡的金牛座生日快樂！」照片中，身穿杏色透明絲綢套裝的她，搭配金色胸罩的造型相當搶眼，甚至一張讓人驚訝的照片，她坐在男友Akeem的腿上，展現出不羈風情。
令人驚訝的是，麥當娜的臉容與之前相比，有了一些變化，皮膚緊緻光滑，根本不似66歲。這位流行音樂女王的青春常駐，真是讓人羨慕不已。
而Akeem Morris在派對上，也毫不吝嗇地表達了對麥當娜的感謝，甚至親暱地稱她為「妻子」。他說：「我只能說謝謝。謝謝我的妻子。」這份甜蜜的告白讓人心暖暖！
Akeem和麥當娜的戀情始於2024年7月，她在社交媒體上發布了兩人的合照，Akeem當時正在住院康復。之後他們一起前往義大利，慶祝麥當娜6歲生日。