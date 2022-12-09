67歲照打？成龍漏口風《火拼時速4》劇本已出

90年代至2000年頭動作喜劇《火拼時速》系列大收旺場，3集全球票房收至少8億美金（即大約港紙60億！），令成龍走紅美國成為家傳戶曉嘅華人影星！《火3》於2007年上映，距今足足15年，美國影迷心中功夫等如成龍咁滯！

成龍曾指無計劃開第三集

因為系列大收，所以久唔久就有《火拼時速4》開拍嘅消息，2018年成龍就出嚟辟謠話無計劃開第三集。到2019年又到《火》另一男主角Chris Tucker喊話等成龍埋位，自己隨時準備好拍《火4》，之後又傳到似層層，話南韓影星李秉憲將會加盟。

傳到今時今日終於有眉目，成龍日前出席紅海電影節（Red Sea Film Festival)時透露《火拼時速4》籌備中，仲話記者會後同導演傾劇本咁話！會上佢就無講係邊位導演，不過外媒預計Brett Ratner回歸執導嘅機會唔大。

成龍憑《火拼時速》打入荷里活

頭3集嘅《火拼時速》由Brett Ratnes執導，算得上係賣座功臣，可惜佢受性侵醜聞纏身，2017年包括《變型特攻》女星Olivia Munn在內7名女星，指控Brett Ratnes有性騷擾等不當行為，事件引致華納即時炒佢魷。而佢自2014年《戰神：海格力斯》之後再未拍過戲，《火4》要拍都應該另覓人選。

成龍憑《火拼時速》成功打入荷里活，走紅後一直收到荷里活片商邀約，幫《功夫熊貓》配音，又同Will Smith個仔Jaden合作《功夫夢》，直至2017年仲有參演西片《英倫對決》（The Foreigner），知名度不減！至於點解會突然計劃拍《火4》佢就無詳細解釋，剩係表示未來會減少拍動作片，多拍劇情類，仲話新作將係女主角行先嘅劇情片添！

今年成龍60有7， 打戲真係買少見少，不過近年荷里活有唔少UNCLE動作片如《轟天猛將》、《救參》系列，《火4》喺美國應該仲好有市場。唔知今次仲會唔會喺香港取景呢？

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉