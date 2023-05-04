69歲八両金近況曝光 招牌冬菇頭不變被讚零變化

69歲八両金（前名：葉競生）冬菇頭形容深入民心，多年嚟飾演過唔少騎呢醜角，當年憑周星馳電影《食神》飾演鵝頭手下試食「爆漿瀨尿牛丸」而爆紅。1999年，八両金遇上亞洲金融風暴於股票市場失手，其太太何顓彤離佢而去，自此八両金與兒子葉小霆相依為命，出席公開活動、登台都帶住囝囝。近年，八両金長駐內地發展，都有唔少登台商演工作邀請，又先後投資服裝、洗頭水、沐浴露生意，及與友人合夥網紅電商生意，實行多方面搵真銀。

網民：有種說不出的帥

從照片中看到，除了招牌冬菇頭，八両金以皇冠黑Tee襯上白色窩釘背心外套及白褲，亦戴上粗金鍊、佛牌、金錶等飾物，兩邊褲袋各裝咗一部電話。唔少網民都留言大讚八両金個樣無變過：「那麼多年後髮型沒有變過，那微小的痣點綴下依舊那麼靚仔」、「他真的有種說不出的帥」、「好像沒有很老」、「他的頭髮看上去好柔順」、「這個靚仔的眼睛很靚」等等。該名與八両金合照嘅網民仲留言表示：「他的談吐感覺到他超有活力。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈