69歲八両金近況曝光 招牌冬菇頭不變被讚零變化

69歲八両金（前名：葉競生）冬菇頭形容深入民心，多年嚟飾演過唔少騎呢醜角，當年憑周星馳電影《食神》飾演鵝頭手下試食「爆漿瀨尿牛丸」而爆紅。1999年，八両金遇上亞洲金融風暴於股票市場失手，其太太何顓彤離佢而去，自此八両金與兒子葉小霆相依為命，出席公開活動、登台都帶住囝囝。近年，八両金長駐內地發展，都有唔少登台商演工作邀請，又先後投資服裝、洗頭水、沐浴露生意，及與友人合夥網紅電商生意，實行多方面搵真銀。
八両金久未於螢幕露面，但上月底就有去捧場「亞視一姐」薛影儀（阿儀）喺馬來西亞嘅夜場騷，身兼阿儀歌曲監製及作曲人嘅怪獸哥喺社交平台限時動態分享八両金照片，寫道：「謝謝你來捧場，希望下一首歌一起合作」。而八両金睇騷後，留在當地觀光旅行期間又被網民野生捕獲，並將合照上載至社交平台，寫道：「沒想到人生第一次遇到的明星居然是八両金！一天的小確幸就是他給的，他人超nice，走路都是滿臉的笑容，跟粉絲拍照也很耐心！」
網民：有種說不出的帥
從照片中看到，除了招牌冬菇頭，八両金以皇冠黑Tee襯上白色窩釘背心外套及白褲，亦戴上粗金鍊、佛牌、金錶等飾物，兩邊褲袋各裝咗一部電話。唔少網民都留言大讚八両金個樣無變過：「那麼多年後髮型沒有變過，那微小的痣點綴下依舊那麼靚仔」、「他真的有種說不出的帥」、「好像沒有很老」、「他的頭髮看上去好柔順」、「這個靚仔的眼睛很靚」等等。該名與八両金合照嘅網民仲留言表示：「他的談吐感覺到他超有活力。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈