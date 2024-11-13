69歲影帝丹素華盛頓部署退休計劃 暗示加入Marvel電影宇宙

69歲奧斯卡影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)，近日接受澳洲早晨節目《TODAY》訪問，正在計劃退休，又暗示或有可能出演Marvel電影，引來眾多影迷談論。
丹素華盛頓稱，作為一名專業演員，已贏得兩項「奧斯卡金像獎」，已是其職業生涯最好的肯定，他又透露有退休的打算，並分享對下一部電影的期待：「在我的演藝生涯中，只剩下最後幾部作品了。」
丹素華盛頓稱，他22歲成為全職演員，入行即將達48年，他計劃出演由莎士比亞悲劇改編的《奧賽羅》(Othello，暫名)，之後會參演一部飾演迦太基英雄Hannibal Barca的電影，此戲更是與著名導演史提夫麥昆(Steve McQueen)合作，他暗示演完這批作品後，會是他演員生涯最後階段：「我會在《奧賽羅》之後扮演Hannibal Barca，現正和史提夫麥昆討論這個角色。」
此外，他又指有可能加入Marvel電影宇宙，並暗示與《黑豹》(Black Panther)導演Ryan Coogler合作的可能性，他說：「導演Ryan Coogler正在為我構思，在下一部《黑豹》電影中創作一個角色。」由於《黑豹》的主角Chadwick Boseman因病去世，因此第三集尚未確定開拍日期，但丹素華盛頓的言論，進一步提高fans對《黑豹》電影系列的期望。
丹素華盛頓稱，非常珍惜餘下要演的電影作品，並強調，「我不會再拍很多電影，我只想和最好的人一起工作，因此導演的能力很重要，我希望在退休前留下更多有深度的作品。」