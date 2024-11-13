69歲影帝丹素華盛頓部署退休計劃 暗示加入Marvel電影宇宙

69歲奧斯卡影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)，近日接受澳洲早晨節目《TODAY》訪問，正在計劃退休，又暗示或有可能出演Marvel電影，引來眾多影迷談論。

丹素華盛頓稱，作為一名專業演員，已贏得兩項「奧斯卡金像獎」，已是其職業生涯最好的肯定，他又透露有退休的打算，並分享對下一部電影的期待：「在我的演藝生涯中，只剩下最後幾部作品了。」

丹素華盛頓稱，他22歲成為全職演員，入行即將達48年，他計劃出演由莎士比亞悲劇改編的《奧賽羅》(Othello，暫名)，之後會參演一部飾演迦太基英雄Hannibal Barca的電影，此戲更是與著名導演史提夫麥昆(Steve McQueen)合作，他暗示演完這批作品後，會是他演員生涯最後階段：「我會在《奧賽羅》之後扮演Hannibal Barca，現正和史提夫麥昆討論這個角色。」