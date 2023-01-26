69歲李楓入住老人院近一年 三餐溫飽不覺晚景淒涼

69歲李楓出道四十多年，常演尖酸刻薄的岳母及野蠻角色，近日網上有傳她身在老人院，有網民指李楓現時行得走得，精神不俗。有傳媒與李楓聯絡，形容她聲線響亮、頭腦清晰，並直認已入住老人院近一年。 李楓在訪問中表示，曾在該老人院做義工，覺得環境不錯，自言幸運地獲分到一間獨立房間。她表示很感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，不覺晚景淒涼，很感恩。她又透露因為年紀大，有政府資助入住老人院，兒子亦分擔部份費用，並直言「最重要唔好煩到人，我係好介意煩人哋。」

唔想太長命 對於李楓的身體情況，她表示：「ok」，並稱最艱難的時刻已經過去。她又希望自己不要太長命，但明白生命無常，無法由自己決定。她說︰「十年前都唔畀我走，我咪繼續活下去。感恩仲有生命，仲有呼吸，如果可以嘅話我都希望可以做到少少嘢。」她提到因為老人院出入有限制，離開院舍要事先申請，她會遵守院舍規則，如要出席飲宴、藝進同學會或慈善活動，她均會事先申請。