69歲李楓入住老人院近一年 三餐溫飽不覺晚景淒涼

69歲李楓出道四十多年，常演尖酸刻薄的岳母及野蠻角色，近日網上有傳她身在老人院，有網民指李楓現時行得走得，精神不俗。有傳媒與李楓聯絡，形容她聲線響亮、頭腦清晰，並直認已入住老人院近一年。
李楓在訪問中表示，曾在該老人院做義工，覺得環境不錯，自言幸運地獲分到一間獨立房間。她表示很感謝上天眷顧，現時有三餐溫飽，不覺晚景淒涼，很感恩。她又透露因為年紀大，有政府資助入住老人院，兒子亦分擔部份費用，並直言「最重要唔好煩到人，我係好介意煩人哋。」
唔想太長命
對於李楓的身體情況，她表示：「ok」，並稱最艱難的時刻已經過去。她又希望自己不要太長命，但明白生命無常，無法由自己決定。她說︰「十年前都唔畀我走，我咪繼續活下去。感恩仲有生命，仲有呼吸，如果可以嘅話我都希望可以做到少少嘢。」她提到因為老人院出入有限制，離開院舍要事先申請，她會遵守院舍規則，如要出席飲宴、藝進同學會或慈善活動，她均會事先申請。
老公沉迷賭博兩度破產
李楓年輕時在銀行工作，誤打誤撞考入無綫藝員訓練班，於78年憑《射鵰英雄傳續集》的「韓小瑩」一角深入民心。惟她的老公因欠下一身賭債，她只能繼續留在銀行工作，同時亦要變賣嫁妝還債，更慘遭外籍上司日日責備，加上娛樂圈「見高拜，見低踩」文化而受盡白眼。其後，她的老公曾一度發達，全家搬到九肚山住豪宅，然而及後又因老公沉迷炒股，再度破產。
成副身家僅餘2千元
李楓其後決定離婚，為養活一對小朋友重投無綫，但被投閒置散，3年後轉投亞視，並於04年再重返無綫。她曾在訪問中表示，當年每天只用20元，生活非常艱難，有苦自己知，只能咬緊牙關過活。07年，李楓腦部長了水瘤需做手術，但因為付不起私家醫院費用，而到公立醫院排期，並不停服食止痛藥。她表示因為痛到爬地，巧遇到一名醫生，對方立即寫紙開刀，但手術後出現後遺症，記性大減，就連王傑也認不到。她曾表示做手術時身家只有2,000元，幸好足夠付出院費用。由於早年她埋首工作為前夫還債，甚至家庭順境時，也沒有好好跟一對子女相處，因此與他們的關係非常疏離。