69歲梅小青自揭曾患癌兼腦血管栓塞 為健康着想決定退休

前TVB 金牌監製梅小青於娛樂圈打滾40年，曾打造無數經典劇集，直至2020年拍攝《法證先峰IV》後宣布退休。日前她接受鄭丹瑞主持的《健康‧旦》訪問，自揭退休原因，原來她曾先後患上初期膀胱癌及腦血管栓塞。

梅小青退下來原來是為健康着想，她表示：「麗的工作十年，TVB工作26年，NOW工作4年，剛去到NOW時福利好好，（2012年）去做身體檢查，當時覺得去小便窒窒下，本身話有D菌叫我不如並存，自己係尋根究底繼續CHECK落去，去到泌尿科睇報告，發現膀胱有腫瘤，醫生話膀胱有腫瘤十分九都係唔好。」梅小青坦言幸好只是初期，接受手術切除後，她卻向公司隱瞞，繼續到橫店拍《衛子夫》，捱過每3個月一次的治療直至康復。

梅小青其後再返回TVB 拍《宮心計2深宮計》，卻又發現更嚴重的毛病，經檢查原來是腦血管栓塞有毛病：「返到香港後發現耳朵嗡嗡聲，醫生話我耳好靈心好弱，覺得自己講嘢有D不清，頭昏腦脹。後來檢查醫生指我腦入面有條血管95%塞咗，她又表示︰「其實身體係不斷提醒我，人地通波仔通個心我係通個腦，淨返最後2集《深宮計》未剪好個個叫我即做手術，我講咗句條命係我嘅畀我自己做決定啦。」最終梅小青接受腦部血管通波仔手術，並決定拍完《法證先鋒IV》後退下來享兒孫福：「健康好重要，上天畀兩次機會我，我更加要好好珍惜我生命，去幫忙要幫嘅人。」