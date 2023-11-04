69歲肥媽大談性生活 發表偉論：唔需要 你就係一個失敗女人

現年69歲的肥媽（Maria Cordero）曾有過兩段婚姻，與前夫育有6名子女（其中4口更是她前夫與前妻所生） ，婚後1年老公失業，其後更遭男方家暴、婚外情，並於1989年離婚；1999年肥媽與第二任丈夫施曉洋（Silva Ricardo Manoel）結婚，多年來Rick對肥媽家人照顧有加，可惜在2020年11月病逝。日前，肥媽就在其頻道大談「性生活」的話題，更指：「如果你唔需要（性生活），你就係一個失敗嘅女人！」

片中肥媽被助手問到「良好婚姻生活與良好性生活有冇關係？」她表示：「有，絕大關係！所以我絕唔贊成擺個細路哥喺中間瞓！」助手又問道：「好多女人話又要生仔，夜晚有時間都湊仔啦，又要返工好難平衡，仲要滿足埋老公需要。」肥媽指婚姻生活一定要平衡：「呢個唔係淨係老公，如果你唔需要（性生活），你就係一個失敗嘅女人！真㗎，你冇可能唔需要，如果係唔需要你就已經係失敗婚姻！因為你一定要平衡，你擺低個細路囉，你畀朋友，邊個都好，你兩公婆一定要有自己時間，幾廿歲都好都要拖吓手，拍吓拖，係你放棄咋嘛…….你連呢個需要都冇，你做咩女人呀？係你自己將自己變成一個生仔機器，煮飯嘅機器，係你自己做出嚟。」更強調兩公婆溝通是很重要。