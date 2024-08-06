70歲賈思樂開騷慶入行50周年 陳百祥黃杏秀肥媽齊撐場

《Happy Together 50年In Concert》記者會。

賈思樂(Louie)為慶祝入行50年的里程碑，昨日(5日)於灣仔舉行記者會，宣布將於10月9日假香港文化中心舉行《賈思樂 Happy Together 50年In Concert》慈善演唱會，獲肥媽、黑妹、陳百祥、黃杏秀、朱晨麗、小肥、韋綺姍、黃子雄、吳麗珠、彭嘉麗和黃翊等圈中好友到場打氣。

以唱英文歌起家的Louie預告，將跟大家舉行一場七十、八十年代經典英文金曲主題，他表示，「我能夠50年如一日從事同一行業，我深感難能可貴。在慶祝的同時，我也希望能夠回饋社會，為有需要的人出一分力。透過這場演唱會，我不僅可以與觀眾一同重溫那些動人的往事，也能為公益事業出一分力。」在過往的每一場演唱會中，Louie都會將部分收益捐贈予慈善機構，而這次也不例外。他決定將部分演唱會收益捐給廖安麗的「身前行動」，以支持她的慈善事業。

除了率先預告演唱會的精彩內容，現年70歲的Louie笑言，「原來我已經70歲，其實我又不覺得自己像一個老人家，我覺得還是很年輕，不論心態、做事、衣著各方面，我不會覺得我要像一個70歲的人，我還很想可以穿年輕人的衣服，去年輕人喜歡去的地方，跟年輕人溝通，一直繼續學習，不論年齡多少，都不要放棄去學習，人是要不停吸收新的東西。」活到老，學到老，Louie果然有一套保持年輕的心得。