70歲賈思樂開騷 林子祥驚喜現身：開到50周年演唱會唔係幾多個！

70歲賈思樂昨日在尖沙咀文化中心開騷 。

賈思樂（Louie）迎來入行50週年，同時亦慶祝他日前(10月1日）踏入70歲，為隆重其事這重要的日子，Louie昨日（9日） 假尖沙咀文化中心舉行《Happy Together 50年In Concert》慈善演唱會， 並邀請到多位好友包括林子祥、韋綺姍、黃子雄、顏米羔及露雲娜擔任音樂會嘉賓，跟大家大唱7、80年代經典英文金曲。

Louie 甫出場表示：「50年 半世紀啦，都可以做返同一行，我覺得好難得，呢50年我的確俾咗好多心機同努力去做，但除咗呢樣嘢，我覺得都要靠你哋（支持）多謝你哋。」其後，他再邀請久未露面的林子祥（Lam) 出場，他笑言阿Lam平時好少出街及應酬，亦都好早瞓覺，所以特意安排他較早出場，阿Lam 就搞笑表示：「今晚我都係啱啱喺出邊食緊軟雪糕，跟住見到你個poster，咁我啱啱經過，就俾人拉我入嚟唱歌。」他續指：「開到50周年嘅演唱會，唔係幾多個，我哋兩個企喺度加埋都150幾歲。」二人對話，令全場充滿一片歡呼聲。

多位圈中人拍片打氣 除此之外，賈思樂更邀請到很多圈中好友到場支持，當中狄寶娜摩亞、楊實玲、劉美君及杜麗莎亦有拍片為他打氣，狄實娜摩亞在片段中表示：「我與Louie的第一次相遇至今令人難忘，那次他帶我去吃自助餐，卻不小心把沙律醬倒在了我的腳上。那天我穿著露趾的高跟鞋，在高尚的餐廳發生實在是有些尷尬，但回想起來卻讓我忍不住哈哈大笑。今天，我想祝福他健康幸福，並鼓勵他去追尋所有想做的冒險。Louie，無論你未來想做什麼，都請勇敢去實現！生日快樂，Louie！希望你永遠保持年輕，天天笑口常開。」而今次演出，Louie會將部分收益捐給廖安麗的「身前行動」，以支持她的慈善事業。