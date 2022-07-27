70歲里安納遜新片《失憶殺神》化身腦退化殺手 自爆曾是占士邦候選人

《救參96小時》系列的「最強老爸」里安納遜(Liam Neeson)，救命英雄的硬漢形象深入民心，年屆七十的他繼續打不死精神，在《新鐵金剛智破皇家賭場》馬田甘寶（Martin Campbell）執導的犯罪動作片《失憶殺神》(Memory)中，化身患腦退化症的奪命殺手。新片將於下月11日在香港公映。

挑戰連場動作 《失憶殺神》有齊刺殺、槍戰對決、引爆炸彈、埋身肉搏等激烈打鬥場面，現年70歲的里安納遜笑言，最初接到劇本時，也曾懷疑製片人完全沒有考慮他是否能夠應付連場動作場面，「不過這次終於可以嘗試演一個不同的角色，也是我最喜歡的犯罪動作片題材，於是馬上就答應接拍！」此片最吸引之處是里安納遜演凶狠冷靜卻患上腦退化的職業殺手，展現人性化的脆弱一面，當殺神的記憶不再可信，必須與時間競賽，趕在完全失憶之前，與黑白兩道的對手角力，殺出個真相。