70歲馮寶寶移居大馬罕有現身 花五小時車程到吉隆坡撐葉童黃德斌

廣東話黑色話劇《唔講得》亞洲巡演第一站已在馬來西亞吉隆坡表演藝術中心舉行，首站巡演由香港駐雅加達經濟貿易辦事處支持，進一步推動香港與馬來西亞的文化藝術交流。現居馬來西亞，久未在香港露面的70歲殿堂級藝人馮寶寶，今次亦特地花五小時車程到吉隆坡，和她多年好友即本劇監製陳善之，以及導演胡恩威和一眾演員茶聚，暢談當年合作的舊事，她亦十分欣賞該劇的演出。

《唔講得》吉隆坡首場公演全場爆滿，當地媒體亦對劇內演員表現讚不絕口，當中女主角葉童，展現出她多年累積的深厚表演底蘊與強大的舞台掌控力，並以極具穿透力的演技，精湛傳達角色在情感與理性間拉扯的複雜狀態。男主角黃德斌則以精準的肢體表達及語氣，絲絲入扣地展現了角色內心的壓抑、憤怒與脆弱，其演技的爆發力令人震撼。德斌與葉童之間的默契昇華了這對夫妻的情感羈絆，觀眾也因此在他們的每一次眼神交匯、每一次細微動作中，對角色產生了深深的共鳴與憐憫。導演胡恩威此次刻意打破傳統劇場的觀演距離，結合多媒體投影、現場音效與光影調度，讓觀眾彷彿身處角色的心理空間。



吉隆坡的劇場空間比香港更貼近觀眾，這也成為演員們最直觀的新體驗與挑戰。這種「零距離」演出形式，不僅模糊了舞台與現實的界線，也讓情緒的感染滲透得更加直接。除了葉童與黃德斌，兩位同樣來自香港的演員楊永德與翁煒桐，也在演出中展現了實力與節奏感，四人之間擦出火花，令整個舞台如同一場精密編排的情緒交響，讓觀眾對每一個角色都產生了強烈感情。