70歲黃愷欣走出喪夫陰霾 顛覆對信仰想法活出新生

現年70歲的息影女星黃愷欣，早在70年代便以歌手身份出道，之後成為無綫藝人並加入長壽節目《歡樂今宵》，參演過《家變》、《奮鬥》、《痴情劫》、《愛情三角錯》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》系列等經典劇集，當中在《鹿鼎記》中與梁朝偉、劉嘉玲、吳君如、毛舜筠合作，扮演韋小寶七個妻子中年紀最大、武功最高的蘇荃。及至至1998年10月，黃愷欣決定息影移民美國生活，她近日接受《恩雨之聲》訪問，罕有地剖白其鮮為人知的坎坷人生，黃愷欣直認在篤信基督教之前，自己充滿掙扎及痛苦，她在破碎家庭成長，為賺錢養家早年曾於賭檔工作數年，到18歲開始在夜總會唱歌，當時被星探發掘才入TVB當上藝人發展。

黃愷欣在破碎家庭中長大，令她對人失去信心，尤其是父親最靠唔住，自言有在賭檔開工的經歷，憑判斷去用自己方法生存。黃愷欣1984年拍攝《鹿鼎記》時，同劇拍檔毛舜筠剛信主向她傳福音，令因黃愷欣接觸了基督教，她形容自己昔日的男女關係「亂晒龍」，信主才令她覺得人生原來可以有「take 2」。黃愷欣因由細到大的經歷，令她不信任愛情，不過當她在教會重遇舊愛Johnson，兩人舊情復熾後決定結婚，讓她再次相信愛情。

丈夫離世大受打擊 黃愷欣透露與丈夫結婚時的生意蝕本，兩人身上只有1,500港元，本來打算婚禮一切從簡，但卻得到婚紗公司贊助，讓她穿上漂亮嫁衣，更有一輛勞斯萊斯接送她前往教堂，令她感動得在十字架前喊住出嫁。婚後黃愷欣當上繼母，與丈夫合力償還債務，夫妻共同努力工作，多得老公Johnson的愛錫和支持，讓自小缺乏父愛的黃愷欣對男性重建正面形象。黃愷欣一家移民美國，可惜其夫在十年前身體開始出現嚴重問題，黃愷欣稱：「佢一路都係背脊痛，有次喺人哋屋企，去人哋嘅洗手間咳到成個洗碗盆都係血，即刻送去急症，我哋好擔心。」之後半年一直看專科，才發現是心臟出事，黃愷欣表示丈夫生前心臟血管已阻塞，但奇蹟地長出微細血管維持生命，醫生曾形容這情況是奇蹟。可惜相隔半年，一個晚上丈夫毫無預兆突然離世，對於丈夫驟然離世，令黃愷欣大受打擊，傷心至信仰也未能即時為她帶來慰藉。