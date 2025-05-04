71歲張艾嘉榮獲「金桑樹終身成就獎」 75歲徐克一周內二獲成就獎

71歲金馬影后張艾嘉，前日於《\第27屆烏甸尼遠東電影節國際影展》榮獲「終身成就金桑樹獎」(Golden Mulberry Award)，她在頒獎典禮上致詞感性地說道：「我發現我們如今生活在一個非常瘋狂的世界。在這種混亂的局面下，我覺得我們很慶幸還有『電影』，還有電影院可以去……」
張艾嘉的像是給所有電影迷與影人，一劑心靈雞湯，讓在場的觀眾都感到一陣溫暖，她續說：「無論你想逃避，還是想哭，想笑，或是想分享情感，至少那兩個小時，我們仍然相信世界是美好的……」她還特別感謝同樣獲獎的香港導演徐克，兩人在舞台上擁抱的畫面溫馨動人。
張艾嘉最近執導的電影，已是2017年的《相愛相親》，近年她多以演員或監製身份支持新導演。2022年，她在港產片《燈火闌珊》中以零片酬出演，並再次奪得金馬獎影后。去年又出演台灣女性題材電影《女兒的女兒》，縱橫電影圈55年，是影壇的常青樹。她在頒獎典禮上表示，獲獎不僅是因為年紀大，而是因為她一直在努力工作，希望能鼓勵更多人為電影持續奮鬥。
在同一屆影展中，75歲的徐克亦獲得終身成就獎，與擔任頒獎人的港星梁家輝同台觀禮。徐克在台上透露，「這是我第一次來到烏迪內，拍電影超過40年，依然能在這裡感受到全新的體驗。」徐克執導的經典電影《上海之夜》和《青蛇》，也在影展中播放，讓觀眾重溫他的的電影記憶。
張艾嘉和徐克獲獎，讓我一眾電影人看到電影的力量，無論年紀多大，熱愛與創作的心，永遠不會改變。