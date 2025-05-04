71歲張艾嘉榮獲「金桑樹終身成就獎」 75歲徐克一周內二獲成就獎

71歲金馬影后張艾嘉，前日於《\第27屆烏甸尼遠東電影節國際影展》榮獲「終身成就金桑樹獎」(Golden Mulberry Award)，她在頒獎典禮上致詞感性地說道：「我發現我們如今生活在一個非常瘋狂的世界。在這種混亂的局面下，我覺得我們很慶幸還有『電影』，還有電影院可以去……」

張艾嘉的像是給所有電影迷與影人，一劑心靈雞湯，讓在場的觀眾都感到一陣溫暖，她續說：「無論你想逃避，還是想哭，想笑，或是想分享情感，至少那兩個小時，我們仍然相信世界是美好的……」她還特別感謝同樣獲獎的香港導演徐克，兩人在舞台上擁抱的畫面溫馨動人。