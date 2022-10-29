72歲譚詠麟14年只放3次假 批新一代歌手：無緣無故就飆高音

現年72歲的譚詠麟（譚校長）由1980至90年代紅遍樂壇，至今仍活躍於幕前。近日譚校長接受名人面對面》專訪，他憶述後生時期從不推Job，最忙的時候試過14年來只放過3次假：「最長那一次是8天，8天、6天、3天，14年只有三趟，完全甚麼工作都沒有。」而譚校長自覺近年變得懶惰，自2020年1月後就未有再舉行演唱會，他表示疫前每年至少開20、30場：「我一天睡超過5、6個小時就覺得怎麼那麼糟糕，睡那麼多。這個世界沒有免費午餐，所以準備功夫要很足。以前每年都在紅磡開演唱會的時候，開唱前8個月就開始跑步，每天一定要跑一個多小時，風雨不改，颱風來了還是跑。」

譚校長笑言曾經生日願望只是每天能睡1個小時，他說：「在娛樂圈一年，等於別人生活了三年。其中有一年的暑假，我就已經拍了7部電影。我生日願望是每天給我睡一個小時，最希望可以打颱風，就可以休假。」入行多年的譚校長自言40年前已上岸，「平常吃小店、茶餐廳，拿著球鞋就在地上跑，踢球，很簡單，所以可以這樣說，我40年前就上岸了。」談到現今樂壇的轉變，譚校長指上一代歌手的聲線有辨識度及壓台感，如徐小鳳、葉蒨文、甄妮、梅艷芳、張國榮等，他又直言：「那時候在樂壇出現的，加起來才幾十位那，現在1個月都不止幾十位出來。社會節奏比較快，尤其是現在很多歌唱比賽，歌手要在很短時間有介紹自己的能力，所以無緣無故就飆高音。唱歌是用來感動人的。」