73歲南韓影帝安聖基用膳啃喉驚傳命危 送醫搶救尚未恢復意識

73歲韓國「國民影帝」安聖基傳出在30日下午在家用餐時，意外被食物噎住喉嚨，隨即倒下失去意識，緊急送往住家附近醫院急診室搶救，目前已轉入加護病房接受治療，但尚未恢復意識，消息一出震驚外界，紛紛為他集氣，盼能有好消息。

根據韓媒《MK體育》報道，相關人士透露，安聖基的心臟已經重新開始跳動，但尚未恢復意識，仍戴著呼吸器接受治療，目前在醫院陪伴的有其夫人與少數幾位家人。

而安聖基所屬經紀公司Artist Company證實，安聖基健康狀況急遽惡化，沉痛表示將以醫療團隊的診斷為基礎確認病情與後續進展，懇請外界為他祈禱，並希望外界能把演員跟家人的穩定放在最優先考量。