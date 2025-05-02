73歲張偉文壓瘡受細菌感染入院 醫生吩咐聯絡親友盡快見面

73歲「靚聲王」張偉文近年的身體狀況已不復從前，除2022年證實患上失智症，又兩度確診新冠肺炎，加上受腰患困擾要坐輪椅代步，所以長居於護老院。昨日（1日）驚傳張偉文入住ICU，有消息指張偉文兩周前因壓瘡問題，傷口受細菌感染潰爛深至見骨，並入了ICU，醫生更通知張偉文的經理人兼徒弟方俊，叫他聯絡親友，通知盡快見面。



張偉文去年11月現身方俊媽媽的生日壽宴時已經明顯暴瘦，面頰凹陷無神，健康狀況令人擔心。方俊日前接受傳媒訪問，透露張偉文在4個月前尾龍骨位置開始有壓瘡，近2個月更開始惡化含晒膿，變到拳頭咁大，專科醫生診斷後，指張偉文的傷口感染了兩種細菌，服用多次抗生素療程亦未見有改善，醫生坦言冇得醫，只能靠張偉文自己努力「打仗」。



張偉文住院幾天後返回護老院，期間不停發燒並無限輪迴入院，退燒後又再出院，來來回回進出醫院6、7次，直至兩周前情況再度轉差，院方今次安排他入住負壓病房，方俊透露張偉文暴瘦了20磅，現只有130磅，而且「精神紊亂，食唔到嘢，唔肯張開眼，拍佢都冇乜反應」，醫生更給予心理準備表示：「叫我聯絡佢親友，通知佢哋盡快見面」。



方俊續透露他每天會煲靚湯給張偉文補充營養，近日，張偉文終於開口肯講一兩句說話，而醫生亦建議由負壓病房轉去療養院，不過方俊認為張偉文病情未穩定，所以反對並在爭取當中。





