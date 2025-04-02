74歲男星標梅利直播做「車公」 突然強吻56歲娜奧美屈絲

在節目的fans問答環節，一名觀眾詢問娜奧美屈絲：「你在電影中最難忘的吻戲對手是誰？」就在她準備回答之際，標梅利突然抓住她的臉並強行親吻。隨後他對著鏡頭微笑，並豎起大拇指，突然舉動讓娜奧美屈絲瞬間感到尷尬不自在，並指著標梅利的嘴唇說：「你唇上的口紅。」她隨後又問：「我的臉有紅嗎？」

標梅利隨即將fans的問題斥責為「太簡單的答案」，而娜奧美則回答道：「最難忘的吻，當然是與我丈夫、演員Billy Crudup的吻。」他們兩人在2017年拍攝電視劇《越界》(Gypsy) 時相識，最終結婚成為夫婦。

節目片段播出後，標梅利的行為引發觀眾強烈譴責，大家認為突然強行索吻的行為「令人噁心」和「無禮」，許多觀眾在社交媒體上，鞭撻標梅利的行為，又留言：「娜奧美屈絲要在直播中假裝沒事，真是可悲」、「標梅利抓住娜奧美的臉……可憐的她」、「有吐的感覺」、「真的太噁心了」。