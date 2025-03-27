74歲黃柏高自爆患喉癌　昔日每晚豪飲白蘭地一原因悔疚

曾捧紅無數歌手巨星的「金牌經理人」的黃柏高（Paco），近日接受網媒專訪時自爆多年來豪飲應酬，「每晚一支白蘭地」的瘋狂飲酒生活方式，最終令他患上喉癌，而化療過程更令他痛苦不堪，不禁懺悔地表示「我一生人最錯嘅事情就係以為自己飲得，結果係酒控制咗我，搞垮咗身體」。Paco更加後悔是自創了威士忌溝綠茶的飲法，認為破壞威士忌精神，「以為溝綠茶先係最有型嘅飲法」，而且這種飲酒法更遺禍至今，成為他一生最大的遺憾，令他至今仍悔疚不已，自責稱「我係唔可以饒恕嘅罪人」。

Paco有份見證香港樂的黃金歲月，到九十年代中期更自立門戶開公司，自稱「金版經理人」，結果無人反對。而他曾捧紅陳慧琳、楊千嬅，更令許志安、古巨基「翻生」，當年「多謝Paco」是頒獎禮必然聽到的致謝辭。巨星們在台上發光發亮，Paco在背後則負上沉重代價，他坦言有十年時間晚晚喝酒，每晚豪飲半支到一支白蘭地，更因此以為自己「好飲得」。詎料直至5年前，即Paco年屆69歲那年，他因喉嚨吐血求診，結果確診喉癌，而憶述見到自己喉嚨出血時，他坦言「我真係好驚」，還恐怕自己捱不過這個死劫。

在抗癌歲月裡，Paco只能咬緊牙關去面對化療，形容箇中慘況痛苦不堪，是其人生的最大挑戰，甚至容「每次治療都感覺身體好似被掏空」。幸最終否極泰來，逃出鬼門關後頓悟健康的重要，立即徹底戒酒。

為抗癌淡出演藝圈多時，但Paco對音樂的熱誠一直都在，隨着病情穩定、健康情況有好轉，他於2020年成立了「天狼星」公司，近日更為網絡歌手「老虎歌皇」推出新歌《上帝話事》，他表示工作是一種動力，否則呆坐着就只有等死，而《上帝話事》這首歌亦代表了其心態，既沒有重出江湖的壓力，亦顯示自己隨遇而安，上天安排如何，凡人如他也只能「順天意」。