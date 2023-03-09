76歲劉江自爆離巢無綫原因係欠缺好對手：帶住一班小朋友做戲

76歲劉江效力無綫38年，至2020年離巢；日前劉江與呂珊接受楊紹鴻主持嘅港台節目《一起走過的歲月》訪問重提與無綫結束賓主關係原因，除咗薪酬被減，劉江坦言喺無綫遇唔到好對手：「係！冇錯，真嘅…唉，如果要講呢…會得罪好多人，唔好講喇！大家都喺呢度搵食㗎嘛，好戲嗰啲未必擺埋一齊，所以我撞親都係嗰啲…吓？哈哈哈，即係我帶住一班小朋友去做戲，OK？就係咁簡單。」 笑言其實其他演員好有禮貌咁聽佢講，但就冇乜改進。

無綫劇本一般 團隊無激情

劉江亦坦言不滿無綫「飛紙仔」風氣，指曾經有次拍外景收到一張之前已講過嘅對白紙仔，監製卻對佢表示：「你唔好搵個放大鏡去睇至得㗎，呢張紙仔係某某飛畀你，係有名編劇，你仲想點樣？」劉江又大爆曾經有一次演失明和尚，劇本內經文唔啱，要唸心經，當時修哥（胡楓）就話搵人寫大字報，劉江就指：「我話我盲㗎喎，合埋眼，我點望呀？」劉江仲透露電視台嘅劇本好一般：「我哋拍時每日都要諗點樣可以做好嗰場戲，其實係好難，我盡咗力出嚟都只係ok啦！我唔係咁，我係想部戲好睇，觀眾叫好繼續追落去。呢啲激情係冇…開工就感覺到意興闌珊。」 劉江更指由佳視到麗的再到無綫，自己一直都想打冧無綫，不過楊紹鴻笑言反而係劉江冧先，劉江則指：「做咁鬼耐，佢真係好硬淨，最後我自己走！」