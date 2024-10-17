76歲日本殿堂男星西田敏行離世 上星期最後現身宣傳《Doctor X》成遺作

日本殿堂級演員西田敏行，今日傳來在寓所中離世消息，享年76歲。西田敏行早於60年代入行，演出過無數經典影視作品，代表作計有《釣魚迷日記》系列、電影《解憂雜貨店》、《敦煌》、日劇《白色巨塔》、《華麗一族》及《Doctor X》系列等等，而在日本版《西遊記》中扮演豬八戒亦相當經典。2008年11月，西田敏行被授予紫綬褒章，以表揚他在演藝界的出色表現。

西田敏行近年健康走下坡，2003年因心肌梗塞一度停工入院，雖然年紀老邁，但西田敏行未沒有退出幕前，今年仍為連續劇及電影演出。上星期二，西田敏行最後公開現身，當時他聯同拍檔米倉涼子、田中圭、內田有紀出席電影版《Doctor X Final》的記者會，該作是《Doctor X》系列的最後作品，亦成了西田敏行遺作。

今日下午，西田敏行死訊傳出後即獲不少圈中人及影迷於網上悼念，當中米倉更新了她的IG限時動態，並寫：「西田先生，聽到你突然去世的消息後我難過得無話可說....前日我才告訴你我會發布我們的合照，太難過，實在太難過，我還不敢相信。」在收到西田的死訊前，米倉在story公開了跟對方完成拍攝時食飯照片，沒料到上載後不到兩小時，即傳來西田敏行的離世噩耗。