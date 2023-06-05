78歲馮淬帆盼有生之年拍「遺作」 王晶出文又回應

78歲的馮淬帆日前接受資深製作人楊紹鴻的節目《台友情緣的歲月》訪問。65年入行的他，曾先後效力無綫、亞視及佳視三間電視台，曾任職演員、導演、監製及高層，他在節目中又提到自己的入行經歷，並指很多人以為他是拍電影出身，其實自己是先拍電視，再拍電影，然後跟楚原學做導演。他又提到自己在無綫時期，由他發明拍外景，及後被鍾景輝擢升做導演。

遺作唔想係喜劇 他在節目中又提到自己最愛兩部作品，一是他做演員的《癲佬正傳》，及自己執導的《愛的逃兵》，但他表示不明白為何觀眾只記得他做喜劇，「我真係好無奈，即係話我唔識做戲？剩係識做喜劇？」他表示自己現處於半退休狀態︰「喺香港最後一套叫《老笠》，直到最近先有客串，我成日諗一個人要有遺作，自己導演比較鍾意啲嘅戲。題材好難講，真係到準備時先會知……主要係唔想拍喜劇，可能我自己唔演，做導演都未定，呢個仲未好深入去諗，只係希望身體仲可以就拍呢套戲。」