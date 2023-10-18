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娛樂
2023-10-18 19:00:00

80年代樂壇天后陳慧嫻 曾為一個承諾放棄火紅事業

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80年代樂壇天后陳慧嫻。

80年代樂壇天后陳慧嫻。

為了一個承諾，你會否願意放下如日方中的事業？陳慧嫻說到做到。1980年代，陳慧嫻的歌唱事業處於巔峰期，但她毅然停工赴美讀書，令很多人驚訝不已。很多人以為她從此一去不返，絕迹樂壇，想不到她學成後回歸，至今仍然活躍音樂界。近日她更擔任《中年好聲音2》的評審，以行動支持追夢的人。

陳慧嫻被星探發掘 以組合「少女雜誌」出道成功走紅

70、80年代的香港樂壇，初出道即一砲而紅的歌手，男的有陳百強，女的陳慧嫻是其中之一。陳慧嫻讀中學時已很喜歡唱歌，經常參加聯校的歌唱比賽，後來她被星探發掘，被邀前往試音。想不到身形嬌小的她，卻唱出一把清澈響亮的歌聲，結果試音後立即簽約。

當年她邊讀書邊唱歌，1983年底與陳樂敏、黎芷珊以組合「少女雜誌」出道，1984年1月推出同名專輯《少女雜誌》。當中，陳慧嫻憑着《逝去的諾言》一炮而紅，受到少男少女的歡迎，她很快便轉為獨立發展。首張個人大碟《故事的感覺》取得白金唱片，而歌曲《玻璃窗的愛》及《花店》等成為hit歌。

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1983年底，陳慧嫻與陳樂敏、黎芷珊組成三人女子組合「少女雜誌」出道，1984年1月推出同名專輯《少女雜誌》。陳慧嫻更憑着專輯中的《逝去的諾言》，一炮而紅。（網上圖片）

1983年底，陳慧嫻與陳樂敏、黎芷珊組成三人女子組合「少女雜誌」出道，1984年1月推出同名專輯《少女雜誌》。陳慧嫻更憑着專輯中的《逝去的諾言》，一炮而紅。（網上圖片）

陳慧嫻退學做全職歌手 日系少女Look跳唱受歡迎

1986年，陳慧嫻決定退學，選擇發展歌唱事業。當時父母反對她未有完成學業而做全職歌手，後來陳慧嫻就許下承諾，在跟唱片公司完成合約後，就會繼續學業。那一年，她加入了寶麗金唱片公司，並重塑形象，以日系少女形象和唱跳的《跳舞街》等歌唱，助她的登上一線歌手的台階。其他歌曲例如《傻女》、《痴情意外》等，都是經典作品。1989年推出的《千千闕歌》，更是唱到街知巷聞，獲獎無數，成為陳慧嫻的經典作品。那一年，她迎來事業的高峰，只有梅艷芳才能與她在樂壇分庭抗禮。

《千千闕歌》為陳慧嫻迎來事業的高峰。（網上圖片） 膚色白皙的陳慧嫻，曾經包裝為日系少女形象推出唱片《反叛》，你還記得嗎？（網上圖片）

陳慧嫻《千千闕歌》迎事業高峰 仍償父母心願赴海外讀大學

當大眾都期待陳慧嫻繼續在樂壇衝刺，站上更高的位置之際，她卻在1990年與唱片公司約滿後，遵守承諾，償還父母的心願，到外國讀書完成大學的課程。曾有人問她，在當紅時去留學讀書，不覺得惋惜嗎？陳慧嫻坦言，即使沒有高峰、沒有《千千闕歌》，她一早已經決定完約後去留學完成大學課程。

對她，是完成計劃、對父母的承諾，但她的歌迷卻是傷心不已，以為她從此告別樂壇。其實陳慧嫻並沒有完全放棄香港樂壇，她曾數次短暫返港灌錄專輯，歌曲《飄雪》、《歸來吧》、《紅茶館》等，都是那段時期的作品，也大受樂迷歡迎。1995年陳慧嫻學成歸來，正式復出樂壇，唱片依舊大賣，演唱會破個人紀錄，歌曲例如《飄》及《我寂寞》都奪得多個歌曲獎，成績相當不俗。

然而，樂壇的形勢開始轉變，女歌手人材輩出，加上陳慧嫻的唱歌生涯遇上了樽頸位，未能找到突破點。她的聲勢開始轉弱。千鿋年後，本地唱片業不景氣，更令陳慧嫻有感自己在樂壇失去方向，決定解約淡出。2003年，陳慧嫻重返樂壇，先後推出專輯《情意結》和及舉行演唱會，惟2004年再次淡出。

 

陳慧嫻在1990年與唱片公司約滿後，遵守曾對父母許下的承諾，到外國留學完成大學的課程。（圖片來源：陳慧嫻FB）

陳慧嫻在1990年與唱片公司約滿後，遵守曾對父母許下的承諾，到外國留學完成大學的課程。（圖片來源：陳慧嫻FB）

陳慧嫻開拓內地音樂市場 與新生代歌手合唱帶來驚喜

直至2007年，她宣布復出，在樂壇重新出發。除了香港，她也開始轉戰內地發展，除了出單曲、開演唱會外，近年更參與內地的音樂綜藝節目。2022年，陳慧嫻加盟《我們的歌》第四季，與新生代歌手合作，又將其經典歌重新編曲，給樂迷帶來驚喜，也感受到她的歌唱魅力。最近她更為本港歌唱比賽《中年好聲音2》擔任評審，鼓勵大家去追尋夢想。

最近陳慧嫻擔任《中年好聲音2》的評審，她讚賞節目勵志，及參加者勇敢追夢。（圖片來源：視覺中國）

最近陳慧嫻擔任《中年好聲音2》的評審，她讚賞節目勵志，及參加者勇敢追夢。（圖片來源：視覺中國）

現在的陳慧嫻，早已心靜下來，不會想再要爭取甚麼獎項。每次她站在台上，只想好好地享受唱歌的過程。

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

 

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