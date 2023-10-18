80年代樂壇天后陳慧嫻 曾為一個承諾放棄火紅事業

為了一個承諾，你會否願意放下如日方中的事業？陳慧嫻說到做到。1980年代，陳慧嫻的歌唱事業處於巔峰期，但她毅然停工赴美讀書，令很多人驚訝不已。很多人以為她從此一去不返，絕迹樂壇，想不到她學成後回歸，至今仍然活躍音樂界。近日她更擔任《中年好聲音2》的評審，以行動支持追夢的人。 陳慧嫻被星探發掘 以組合「少女雜誌」出道成功走紅 70、80年代的香港樂壇，初出道即一砲而紅的歌手，男的有陳百強，女的陳慧嫻是其中之一。陳慧嫻讀中學時已很喜歡唱歌，經常參加聯校的歌唱比賽，後來她被星探發掘，被邀前往試音。想不到身形嬌小的她，卻唱出一把清澈響亮的歌聲，結果試音後立即簽約。 當年她邊讀書邊唱歌，1983年底與陳樂敏、黎芷珊以組合「少女雜誌」出道，1984年1月推出同名專輯《少女雜誌》。當中，陳慧嫻憑着《逝去的諾言》一炮而紅，受到少男少女的歡迎，她很快便轉為獨立發展。首張個人大碟《故事的感覺》取得白金唱片，而歌曲《玻璃窗的愛》及《花店》等成為hit歌。

陳慧嫻退學做全職歌手 日系少女Look跳唱受歡迎 1986年，陳慧嫻決定退學，選擇發展歌唱事業。當時父母反對她未有完成學業而做全職歌手，後來陳慧嫻就許下承諾，在跟唱片公司完成合約後，就會繼續學業。那一年，她加入了寶麗金唱片公司，並重塑形象，以日系少女形象和唱跳的《跳舞街》等歌唱，助她的登上一線歌手的台階。其他歌曲例如《傻女》、《痴情意外》等，都是經典作品。1989年推出的《千千闕歌》，更是唱到街知巷聞，獲獎無數，成為陳慧嫻的經典作品。那一年，她迎來事業的高峰，只有梅艷芳才能與她在樂壇分庭抗禮。

陳慧嫻《千千闕歌》迎事業高峰 仍償父母心願赴海外讀大學 當大眾都期待陳慧嫻繼續在樂壇衝刺，站上更高的位置之際，她卻在1990年與唱片公司約滿後，遵守承諾，償還父母的心願，到外國讀書完成大學的課程。曾有人問她，在當紅時去留學讀書，不覺得惋惜嗎？陳慧嫻坦言，即使沒有高峰、沒有《千千闕歌》，她一早已經決定完約後去留學完成大學課程。 對她，是完成計劃、對父母的承諾，但她的歌迷卻是傷心不已，以為她從此告別樂壇。其實陳慧嫻並沒有完全放棄香港樂壇，她曾數次短暫返港灌錄專輯，歌曲《飄雪》、《歸來吧》、《紅茶館》等，都是那段時期的作品，也大受樂迷歡迎。1995年陳慧嫻學成歸來，正式復出樂壇，唱片依舊大賣，演唱會破個人紀錄，歌曲例如《飄》及《我寂寞》都奪得多個歌曲獎，成績相當不俗。 然而，樂壇的形勢開始轉變，女歌手人材輩出，加上陳慧嫻的唱歌生涯遇上了樽頸位，未能找到突破點。她的聲勢開始轉弱。千鿋年後，本地唱片業不景氣，更令陳慧嫻有感自己在樂壇失去方向，決定解約淡出。2003年，陳慧嫻重返樂壇，先後推出專輯《情意結》和及舉行演唱會，惟2004年再次淡出。