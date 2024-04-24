80歲葉振棠宣布告別樂壇 迎來首次紅館個唱亦是最後一次

80歲葉振棠將於6月23日在紅館舉行《葉振棠80告別樂壇演唱會》，只此一場，門票將於4月25日開售。今日棠哥為個唱舉行記招，除主辦嘉賓齊出席外，還有夏韶聲與及曾經以《一秒拳王》入圍香港電影金像獎動作指導的梁博恩及錢小豪兒子龐景峰到場支持，一齊開香檳預祝棠哥演出成功，場面十分熱鬧。

葉振棠表示今次是他人生首次踏上紅館舞台開騷，但他表示亦是最後一次。他坦言去年「生蛇」元氣大傷，加上年紀很大，憂日後的體力無法應付，所以不輕易再做這麼大型的演唱會。他稱因為視力不佳，所以一定要把30多首歌背入腦中，屆時不用睇字幕機。

他說：「我要對得住一路支持我嘅朋友，令我產生咗呢個念頭！我都要多謝各位主辦單位，咁愛錫支持我！完成我呢個喺紅館開個人演唱會嘅心願！令我歌唱生涯能夠劃上完美句號！」棠哥透露今次演唱會有別以往，在製作、編排上，將會有史以來，大家沒見過的葉振棠，更會將70年代到現在的歌獻給大家，保證大家盡興而歸。會上棠哥預演一次封咪，把手上的咪放入木箱內。

早前棠哥推出《葉振棠80》慈善專輯，當中有不少歌手參與，他笑言已廣發英雄帖，希望今次全部都可以來。梁博恩與錢小豪兒子龐景峰透露屆時會設計一場獨特的音樂武術演出。