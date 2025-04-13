81歲Mick Jagger證實與小42歲女友Melanie Hemrick訂婚

傳奇樂隊The Rolling Stones的81歲主音Mick Jagger，近日再度成為焦點，他被證實與年輕42 歲的女友Melanie Hemrick已經訂婚。Melanie接受《巴黎競賽報》(Paris Match)採訪中透露，兩人其實早在兩、三年前就已經訂婚了。
Melanie坦言對於未來一切隨緣，他說：「我們未來可能會結婚，也可能不會，但我們對現在的生活感到非常滿意，所以不急於改變任何事情。」她還分享到與Mick維持良好關係的秘訣：「我們互相支持，努力讓彼此堅強，我所作的努力就是讓我們幸福快樂。」
Mick與Melanie這段戀情開端，可追溯到2014年，當時Mick在日本隨美國芭蕾舞劇院巡演，認識當時只有28歲的年輕芭蕾舞演員Melanie。據悉Mick對Melanie一見鍾情，她隨即購置了一幢價值930萬美元別墅送給女友，作名副其實「愛的投資」。2016年，兩人的兒子出生，成為Mick的第8個孩子，讓這位老爸的生活更加熱鬧。
然而這段感情並非一路平坦，Mick與Melanie曾經面臨過分手的危機，但兩人最終又重新走到了一起。2022年，Melanie戴著鑽戒的照片曝光，瞬間引起有關兩人訂婚的猜測。對於這位老牌rock star來說，真正的音樂與愛情，都是在於享受當下，而不是急於定下未來。