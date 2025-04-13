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娛樂
2025-04-13 15:55:44

81歲Mick Jagger證實與小42歲女友Melanie Hemrick訂婚

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Mick與Melanie的戀情，始於11年前。(網上圖片)

Mick與Melanie的戀情，始於11年前。(網上圖片)

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傳奇樂隊The Rolling Stones81歲主音Mick Jagger，近日再度成為焦點，他被證實與年輕42 歲的女友Melanie Hemrick已經訂婚。Melanie接受《巴黎競賽報》(Paris Match)採訪中透露，兩人其實早在兩、三年前就已經訂婚了

Melanie坦言對於未來一切隨緣，他說：「我們未來可能會結婚，也可能不會，但我們對現在的生活感到非常滿意，所以不急於改變任何事情。」她還分享到與Mick維持良好關係的秘訣：「我們互相支持，努力讓彼此堅強，我所作的努力就是讓我們幸福快樂。」

Mick與Melanie拍拖後一直恩愛。 Melanie為Mick Jagger誕下一位公子，更為穩固兩人的關係。 Mick於11年前，看上只有28歲的Melanie，即開始力追。

MickMelanie這段戀情開端，可追溯到2014年，當時Mick在日本隨美國芭蕾舞劇院巡演，認識當時只有28歲的年輕芭蕾舞演員Melanie。據悉MickMelanie一見鍾情，她隨即購置了一幢價值930萬美元別墅送給女友，作名副其實「愛的投資」。2016年，兩人的兒子出生，成為Mick的第8個孩子，讓這位老爸的生活更加熱鬧。

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然而這段感情並非一路平坦，MickMelanie曾經面臨過分手的危機，但兩人最終又重新走到了一起。2022年，Melanie戴著鑽戒的照片曝光，瞬間引起有關兩人訂婚的猜測。對於這位老牌rock star來說，真正的音樂與愛情，都是在於享受當下，而不是急於定下未來。

Mick Jagger一家三口乘古董車出遊。(網上圖片) Melanie Hemrick近日接受《巴黎競賽報》訪問，證實他與Mick Jagger已經訂婚。(網上圖片) Melanie Hemrick是一位芭蕾舞蹈員，婀娜多姿體態吸引了Mick Jagger。(網上圖片)

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Mick Jagger Melanie Hemrick
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