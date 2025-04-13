81歲Mick Jagger證實與小42歲女友Melanie Hemrick訂婚

傳奇樂隊The Rolling Stones的81歲主音Mick Jagger，近日再度成為焦點，他被證實與年輕42 歲的女友Melanie Hemrick已經訂婚。Melanie接受《巴黎競賽報》(Paris Match)採訪中透露，兩人其實早在兩、三年前就已經訂婚了。

Melanie坦言對於未來一切隨緣，他說：「我們未來可能會結婚，也可能不會，但我們對現在的生活感到非常滿意，所以不急於改變任何事情。」她還分享到與Mick維持良好關係的秘訣：「我們互相支持，努力讓彼此堅強，我所作的努力就是讓我們幸福快樂。」