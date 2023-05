現年81歲的經典音樂巨匠保羅安卡(Paul Anka),上月宣布初臨澳門獻唱,將於本星期六(20日)舉行首次澳門演唱會,主辦單位近日表示門票已全部售罄,反應熱烈。

Paul Anka登陸澳門美獅美高梅內的美高梅劇院(MGM Theatre),將於周六舉行「Paul Anka Greatest Hits: His Way in Macau」演唱會,主辦單位公布門票已全部售罄,Paul Anka屆時會為一眾歌迷帶來多首經典作品。包括《Diana》、《My Way》、《Puppy Love》和《Put Your Head On My Shoulder》等。作爲Paul Anka這次世界巡演大中華區的唯一一站,美高梅劇院將以超炫舞美,與震撼視聽設備,全情助力這位名人堂級歌手,引領觀眾穿越時空隧道,重溫昔日夢幻時光,觀眾入場前亦可以溫習Paul Anka多年以來膾炙人口之金曲,屆時便可以為台上的Paul Anka一起唱和,度過溫馨愉快及難忘的一個晚上。