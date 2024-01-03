盧海鵬自爆右眼失明 82歲長期糖尿變青光眼

82歲盧海鵬日前出席「藝進同學會」周年聚會，他接受鄧英敏的網上節目《老友鬼鬼》訪問時，自揭有右眼失明，「呢輪身體唔錯㗎，咩事都冇，問題就係以前搞到自己盲咗，長期糖尿，引致青光眼，後來知道都無得醫啦。」

有演出都會做

在訪問中，鵬哥精神不錯，而且中氣十足，表示自己每朝都去跑步，「跑完步就買個面包食吓，好簡單嘅早餐，沖杯嘢飲咪得囉。」問到有沒有戲癮，會否繼續演出，他說︰「出就難講啦，自己覺得可以做咪做吓囉。有乜戲唔戲癮，做戲嘅嘢，你一撩到就有戲癮㗎啦，你唔撩就係咁呆呆滯滯囉。年紀都唔細啦！」

家人全在加拿大

鄧英敏問到他節日如何過，鵬哥說︰「冇咩打算，唏，你過咩節都係咁㗎啦，我啲人冇晒喺度，屋企人全部喺晒加拿大，淨番我一個喺度啫。大陸嘅屋企人就死晒，父母兄弟，阿哥阿嫂，冚唪唥死晒。」