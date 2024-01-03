盧海鵬自爆右眼失明 82歲長期糖尿變青光眼

82歲盧海鵬日前出席「藝進同學會」周年聚會，他接受鄧英敏的網上節目《老友鬼鬼》訪問時，自揭有右眼失明，「呢輪身體唔錯㗎，咩事都冇，問題就係以前搞到自己盲咗，長期糖尿，引致青光眼，後來知道都無得醫啦。」
有演出都會做
在訪問中，鵬哥精神不錯，而且中氣十足，表示自己每朝都去跑步，「跑完步就買個面包食吓，好簡單嘅早餐，沖杯嘢飲咪得囉。」問到有沒有戲癮，會否繼續演出，他說︰「出就難講啦，自己覺得可以做咪做吓囉。有乜戲唔戲癮，做戲嘅嘢，你一撩到就有戲癮㗎啦，你唔撩就係咁呆呆滯滯囉。年紀都唔細啦！」
家人全在加拿大
鄧英敏問到他節日如何過，鵬哥說︰「冇咩打算，唏，你過咩節都係咁㗎啦，我啲人冇晒喺度，屋企人全部喺晒加拿大，淨番我一個喺度啫。大陸嘅屋企人就死晒，父母兄弟，阿哥阿嫂，冚唪唥死晒。」
古天樂墊支廿萬手術費
鵬哥於2018年發現他其中一條血管塞了九成，需要做通波仔手術，資深傳媒人汪曼玲曾透露當時導演杜琪峯和演員古天樂不斷力勸鵬哥做手術，並由古天樂先墊支20萬醫療費用，其餘費用再由鵬哥向保險索償。手術後的鵬哥因為腳患需要用拐杖行路，周潤發為鵬哥的健康著想，更揸車接載他，陪他一齊晨早慢跑，鵬哥的健康亦愈來愈好，行路也不用靠拐仗。