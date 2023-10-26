83歲劉家昌公開炮轟甄珍爭家產 兒子不忠不孝

劉家昌透露近日剛接受攝護腺手術，手術後一切順利，但他稱雖然切除了身體上的疼痛，但切不除心裡的創傷，並砲轟遭甄珍母子無情奪產：「一個惡魔分手後，糾纏我十幾年還不罷手，被逼得要面對，就實話實說了。章家珍（甄珍）江西高院判決你敗訴書收到了吧，不能拔腿跑人，法院會追究到底的。」他續説：「我八十歲了，生不帶來死不帶去，想最後幾年平淡的忍過去就算了。 沒想到這對母子，貪得無厭異想天開，在北京大律師中慫動下，竟把幫我的朋友跟恩人都告到法院去，讓做慈善公益的人不能正常運作。我還能袖手旁觀？」

劉家昌大爆甄珍母子被北京律師欺騙，「付了幾次上千萬台幣的律師費，還要付我方一千萬的訴訟費。一審一審的敗訴，像撒錢到海裏，沒完沒了。章家珍跟你的律師商量打贏了才有律師費。他們會撒腿就跑了。」劉家昌又稱原以為自己賺的錢夠甄珍母子用一輩子：「誰知他們為了打官司已經賣掉好幾戶房子來付律師費，沒賺過錢的人不會心痛，可是我的心在泣血。」劉家昌在文中更大爆家產超過20億台幣：「為了爭財產，她自己排財產分配的明細表給我，要我同意。單上有十二幢房屋，和賣掉昆山的酒店的現金。土地賣了5千萬人民幣。酒店部分兩億一千萬人民幣。房產加現金，遠超過二十億台幣。」他更表示前妻甄珍對離婚財產分配開出的條件不均：「只給我香港海景別墅B座一戶，和爛尾的龍虎山項目，現金只分給我百分之十，我不同意，他（她）不簽字離婚的。我當然不能同意，因為龍虎山需要大量資金。依法夫妻各半，我還能暫時應付一下，十分之一幾天就停工了。」

劉家昌還狠批兒子：「39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親、爭財產。台北、香港、北京，已經換了不少律師。把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育！」又指兒子由劉子千改名為章立衡：「看到他在江西法院門前，一身臃腫的背影的照片，令人心酸。一個堂堂的男人，可以這樣不忠不孝、不知羞恥嗎？還好他選擇不再姓劉，總算給我留了點面子…」至於財產中，他提及的香港雅景別墅B座原來是當年方逸華女士用他的名字買下：「過戶手續是由方姐秘書Judy經手辦理的。方姐過世後，章家珍叫他的秘書陳淑蓉操作，在沒有我簽名之下竟把房子暗地賣掉，雖然方姐人不在了，但經手人Judy還在。章家珍有向他們方姐家屬交待過嗎？」劉家昌更揚言會堅持到最後一口氣，找回公道：「請大家耐心的等著看，法院公正的判決吧！」