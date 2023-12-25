84歲鋼琴大師劉詩昆7千呎豪宅曝光　七師傅讚嘆奢華似宮殿

84歲國寶級鋼琴大師劉詩昆2017年時與比他年輕37歲的孫穎結婚，劉詩昆今年10月再度榮升爸爸，47歲孫穎宣布為他再誕一子劉天天。近日劉詩昆舉家一家四口從外國返港，並相約朋友見面，日前（23日）堪輿學家七仙羽（七師傅）在社交平台貼出與劉詩昆一家聚會的相片，並將其7000呎豪宅內部曝光。
七師傅在社交網分享多張與劉詩昆一家聚會的相片，她表示劉老師一家剛從外國回到香港，邀約到他們家中作客，並透露BB出世後，她是第一位造訪他們家的人，更得到對方同意而貼相，七師傅寫道：「一入門，被藝術品吸引了，裝修太美侖美奐。劉生夫婦用了數年時間打造的家就像宮殿一樣，好多世界珍貴的藝術品，全世界只有一件，都是劉老師去世界各地表演，國王丶總統丶女王送的禮物。」她續說：「兩個小孩好漂亮氣質與衆不同，劉太說：『七仙羽師傅，你是第一個來我家探望BB的人，其他人早已大排長龍，但我們非常忙，而且劉老師到處飛，能和大家相聚一起真不容易。』」
相中見孫穎抱住細仔劉天天與七師傅聊天，兩個月的劉天天眼仔睩睩，十分可愛，其後，又與劉詩昆、孫穎及其3歲女兒合照；不過最吸睛莫過於劉詩昆的7000呎豪宅，見七師傅於大宅各處打卡，有名畫、限量版手袋、開放式的酒吧收藏不少靚酒、各式藝術品等，當然少不了劉詩昆的私家鋼琴，真有如藝術館一樣，令人驚嘆。 據知，劉詩昆早年斥資於上水古洞連掃五間獨立屋，並將其中兩間價值達一億，共七千呎相連獨立屋打通，打造成私人藝術館。二人於大宅展出珍貴私人收藏，包括：匈牙利政府贈送已故鋼琴大師李斯特一束真髮、劉海粟所贈送的名物價值達過千萬、另外名錶、名畫等，價值不菲，極具奢華。