84歲鋼琴大師劉詩昆7千呎豪宅曝光　七師傅讚嘆奢華似宮殿

七師傅在社交網分享多張與劉詩昆一家聚會的相片，她表示劉老師一家剛從外國回到香港，邀約到他們家中作客，並透露BB出世後，她是第一位造訪他們家的人，更得到對方同意而貼相，七師傅寫道：「一入門，被藝術品吸引了，裝修太美侖美奐。劉生夫婦用了數年時間打造的家就像宮殿一樣，好多世界珍貴的藝術品，全世界只有一件，都是劉老師去世界各地表演，國王丶總統丶女王送的禮物。」她續說：「兩個小孩好漂亮氣質與衆不同，劉太說：『七仙羽師傅，你是第一個來我家探望BB的人，其他人早已大排長龍，但我們非常忙，而且劉老師到處飛，能和大家相聚一起真不容易。』」