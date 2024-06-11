85歲《教父》導演哥普拉 否認性騷擾臨時女演員

曾執導《教父》、《現代啟示錄》等經典電影的85歲荷李活大導演法蘭斯哥普拉(Francis Coppola)，近日拍攝電影《Megalopolis》時，捲入性騷擾爭議。此前哥普拉被指在《Megalopolis》片場，性騷擾一名女群眾演員，他被指控「強行拉著一名女演員，坐在她的腿上」，並「試圖親吻一名穿著寬鬆衣服、上半身暴露的女群眾演員。」

據《紐約時報》報道，6月8日哥普拉在接受訪問一位影評人訪問時，就否認所有性騷擾指控，哥普拉辯稱：「我的母親告訴我，如果首先對女性表示好感，就等於不尊重女性。」他又稱自是一個害羞人，又指：「我不擅於透過親密關係，來表達情感的人。」對於網上流傳的一張他親吻一名女子臉頰的照片，哥普拉解釋，「這是該女子的父親拍攝的，我從9歲起就認識那位女士了。」