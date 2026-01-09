86歲劉詩昆5歲女初登英國舞台 劉蓓蓓扮哪吒演音樂劇全場爆滿

溺愛女兒深刻反省

女兒首次踏足國際舞台，劉詩昆與孫穎份外緊張興奮，但二人過度溺愛令導演看不過眼，勒令「全員保姆」不得跟身，好讓女兒獨自接受專業訓練與發揮，結果貝貝不但演出讓人讚嘆，這次經歷更令孫穎深刻反省養育小孩的理念。她說：「貝貝今次的演出成功除令我非常感動，哭了多次，這次的歷程對我是一次靈魂洗禮、深入骨髓的覺醒之旅。這次演出算是一個緣份，音樂劇的製作人Emma找童年版哪吒，所以來找貝貝去演，是一次多國文化交流，原本以為照顧小孩是理所當然的事，條件好的家庭，博命去愛，小孩長大後反而沒有力量，今次導演下令保姆團不得跟貝貝進入劇場，開始時都很心痛，但慢慢發現這就是成長，能夠令小孩獨立完成，他們長大才會覓得去向。貝貝由最初戰戰兢兢，到最後得到自我肯定，直入劇場門，響徹雲霄，更上一層樓。真的讓我學習到對生命的責任與使命，好值得！」