87歲余慕蓮感染肺炎 持消極態度︰覺得自己未必過到今年

譚輝智主動向余慕蓮問好時，余慕蓮興奮回應︰「我認得你，你係中年好聲音吖嘛。」

現年87歲的余慕蓮近年身體狀況變差，她曾透露現時每月要支付逾萬元的藥費，亦表示活得一日多一日，坦言每個人都要死，只希望死得舒服一點。早前，她更已立下遺囑，並委託米雪、安德尊等好友為她處理身後事。資深傳媒人黃庭桄今晨（14日）在社交網透露余慕蓮最近複診，醫生指她感染肺炎，更透露余慕蓮自言：「我覺得自己都未必過到今年。」

黃庭桄認為開心永遠是療癒最好的良藥，於是主動問余慕蓮有沒有興趣去看肥媽和李麗霞（黑妹）昨晚在伊利沙伯體育館舉行的《媽妹笑住唱演唱會2024》；余慕坦言有興趣，但因家住旺角，有感行動不便比較麻煩，於是黃拍心口負責接送。