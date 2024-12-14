87歲余慕蓮感染肺炎 持消極態度︰覺得自己未必過到今年

現年87歲的余慕蓮近年身體狀況變差，她曾透露現時每月要支付逾萬元的藥費，亦表示活得一日多一日，坦言每個人都要死，只希望死得舒服一點。早前，她更已立下遺囑，並委託米雪、安德尊等好友為她處理身後事。資深傳媒人黃庭桄今晨（14日）在社交網透露余慕蓮最近複診，醫生指她感染肺炎，更透露余慕蓮自言：「我覺得自己都未必過到今年。」
黃庭桄認為開心永遠是療癒最好的良藥，於是主動問余慕蓮有沒有興趣去看肥媽和李麗霞（黑妹）昨晚在伊利沙伯體育館舉行的《媽妹笑住唱演唱會2024》；余慕坦言有興趣，但因家住旺角，有感行動不便比較麻煩，於是黃拍心口負責接送。
見余慕蓮昨晚悉心打扮，穿上厚身的橙黃色大褸，化上淡妝塗上唇膏，並用助行架代步，氣色亦不算太差。演唱會完結後，余慕蓮走進後台跟肥媽、黑妹和表演嘉賓包括羅敏莊、譚輝智、黃劍文和古淖文合照，把開心的感覺帶回家，黃庭桄表示：「肥媽唱完最一首歌，甫從舞台走下來，水都未飲一啖，見到余慕蓮，即衝上前熱情地擁抱，又捉緊着她的手噓寒問暖。」其中，在後台的譚輝智亦有主動向余慕蓮問好，余慕蓮即興奮回應︰「我認得你，你係中年好聲音吖嘛，我有睇你唱歌㗎 ！」 黃庭桄亦透露余慕蓮非常開心，並向他表示︰「今晚佢哋好搞笑，唱嘅歌，我又全部都識，好好睇！」她更自爆了一個小秘密︰「黑妹每次見到我，都一定會俾封現金大利是，話俾我買嘢食喎，佢對我好好。」