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娛樂
2024-01-25 16:17:00

87歲趙世曾超自稱女友過萬 教年青人追女仔：最緊要滿足對方需要

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TVB娛樂新聞台節目《友話直說》日前訪問本地知名富商、現年87歲的趙世曾，更到其大宅「趙苑」拍攝。趙世曾係城中著名公子，多年來女友不斷，不時同女伴登上娛樂版，訪問中趙公子自爆唔少秘密。

TVB娛樂新聞台節目《友話直說》日前訪問本地知名富商、現年87歲的趙世曾，更到其大宅「趙苑」拍攝。趙世曾係城中著名公子，多年來女友不斷，不時同女伴登上娛樂版，訪問中趙公子自爆唔少秘密。

TVB娛樂新聞台節目《友話直說》日前訪問本地知名富商、現年87歲的趙世曾，更到其大宅「趙苑」拍攝。趙世曾係城中著名公子，多年來女友不斷，不時同女伴登上娛樂版，訪問中趙公子自爆唔少秘密。

趙世曾唔認同有錢就有女人

趙世曾唔認同有錢就有女人

唔認同有錢就有女人

趙世曾曾自稱有一萬個女友，但佢表示已經係報細數，而且女友遍佈全世界，多數係朋友介紹或者私人選美會認識，擇偶條件主要係夾得嚟、相處開心，但不諱言外表都緊要，「當然靚啲喺埋一齊就開心啲囉」。趙世曾無否認而家有拖拍，但就答得好婉轉「朋友梗有嘅」。趙公子仲教年青人追女仔，最緊要係對另一半好同埋滿足對方需要，但唔認同有錢就有女人，仲話香港好多有錢人，但唔係個個好似佢有咁多女友。

選擇不婚，趙世曾直言因為考慮「分身家」問題，而且「結咗婚就冇咁多女朋友，會有一定束縛，唔結婚就冇人管你」。即使話自己多女友，但趙公子自言有穩定伴侶，咁當然唔止一個啦，而佢都會為紅顏知己提供舒適生活，不過唔怕女伴騙財，形容自己「都好精明嘅」。更估唔到係趙世曾話自己冇退休日日返工，仲係五六點先收工。

趙世曾仲保留住已故母親嘅三角琴 趙苑中央有條旋轉樓梯 趙世曾每日都對住呢個大海景，有時仲會喺度歎下茶 趙苑嘅飯廳更加可以坐到三十人，睇落同高級餐廳包廂一樣。 趙苑有個好大嘅魚池

日本富士電視台:趙苑如同東京巨蛋

訪問中趙世曾親自帶觀眾參觀位於薄扶林嘅寓所趙苑，去年日本富士電視台曾到訪拍攝，並形容趙苑如同東京巨蛋！大宅係複式建築，有無敵海景之餘仲有私人泳池，但趙公子寧願出海游水。趙表示大宅係自己一手一腳設計，客廳中央擺放已故母親嘅三角鋼琴，旁邊就有西班牙著名雕刻家作品、巨型明朝畫屏風、古董麒麟等，樣樣都價值連城。而趙苑嘅飯廳更加可以坐到三十人，睇落同高級餐廳包廂一樣。

趙苑有魚池同花園，要由9個花王負責打理，每個月電費水費開支共三萬幾蚊；趙世曾本來有請家廚，但因為經常外出用膳，廚師最多都係煮飯俾其他工人食，無得發揮廚藝，做咗1個禮拜就頂唔順劈炮。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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