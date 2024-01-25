87歲趙世曾超自稱女友過萬 教年青人追女仔：最緊要滿足對方需要

TVB娛樂新聞台節目《友話直說》日前訪問本地知名富商、現年87歲的趙世曾，更到其大宅「趙苑」拍攝。趙世曾係城中著名公子，多年來女友不斷，不時同女伴登上娛樂版，訪問中趙公子自爆唔少秘密。

TVB娛樂新聞台節目《友話直說》日前訪問本地知名富商、現年87歲的趙世曾，更到其大宅「趙苑」拍攝。趙世曾係城中著名公子，多年來女友不斷，不時同女伴登上娛樂版，訪問中趙公子自爆唔少秘密。

唔認同有錢就有女人

趙世曾曾自稱有一萬個女友，但佢表示已經係報細數，而且女友遍佈全世界，多數係朋友介紹或者私人選美會認識，擇偶條件主要係夾得嚟、相處開心，但不諱言外表都緊要，「當然靚啲喺埋一齊就開心啲囉」。趙世曾無否認而家有拖拍，但就答得好婉轉「朋友梗有嘅」。趙公子仲教年青人追女仔，最緊要係對另一半好同埋滿足對方需要，但唔認同有錢就有女人，仲話香港好多有錢人，但唔係個個好似佢有咁多女友。

選擇不婚，趙世曾直言因為考慮「分身家」問題，而且「結咗婚就冇咁多女朋友，會有一定束縛，唔結婚就冇人管你」。即使話自己多女友，但趙公子自言有穩定伴侶，咁當然唔止一個啦，而佢都會為紅顏知己提供舒適生活，不過唔怕女伴騙財，形容自己「都好精明嘅」。更估唔到係趙世曾話自己冇退休日日返工，仲係五六點先收工。