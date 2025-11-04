熱門搜尋:
娛樂
2025-11-04 20:47:19

89歲美國傳奇女星戴安烈特離世 《侏羅紀公園》女主角羅拉丹發聲明公布母親死訊

美國傳奇女星戴安烈特離世，享年89歲。 (美聯社)

3度獲奧斯卡獎提名的美國傳奇女演員戴安烈特（Diane Ladd），獲影星女兒、《侏羅紀公園》（Jurassic Park）女主角羅拉丹（Laura Dern）發聲明證實母親離世消息。

據知，戴安烈特是在加州家中辭世，享年89歲。羅拉丹於美國時間11月3日透過聲明公布母親的死訊，她形容母親是個了不起的英雄，在聲明中還表示：「她是一位偉大的女兒、母親、祖母、演員、藝術家，也是個有同理心的靈魂，似乎只有在夢中才能創造出這樣的人，我們很幸運擁有她，她現在正與天使一同飛翔。

戴安烈特與女兒羅拉丹曾多次幕前合作。

晚年夥拍珍妮花羅倫絲

戴安烈特演藝生涯橫跨80年，早在1974年演出馬田史高西斯（Martin Scorsese執導作《曾經滄海難為水》（Alice Doesnt Live Here Anymore走紅，先後3度獲奧斯卡提名，她生前亦經常與女兒羅拉丹合作，其中包括已故導演大衛連治（David Lynch）執導的1990年電影《野性的心》（Wild at Heart）及翌年上映的《容易受傷的玫瑰》（Rambling Rose）。晚年的戴安烈特仍有幕前演出，10年前她跟影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）合演電影《歡姐當自強》（Joy）。

戴安烈特在銀幕處女作《The Wild Angels》中與首任丈夫Bruce Dern合作，兩人於1960年結婚，該段婚姻維持9年，並育有羅拉與另一女兒Diane，可惜Diane18個月大時卻意外溺斃。戴安烈特死訊公布後，前夫Bruce亦有發聲明，並大讚前妻是一位傑出演員。

曾3度獲奧斯卡獎提名的美國傳奇女演員戴安烈特與世長辭。 (美聯社) 曾3度獲奧斯卡獎提名的美國傳奇女演員戴安烈特與世長辭。 (美聯社) 戴安烈特曾與珍妮花羅倫絲合演2015年電影《歡姐當自強》。 羅拉丹發聲明公布母親戴安烈特離世消息。

