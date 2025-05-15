9奪奧斯卡Hans Zimmer香港開騷 率30人樂團演奏氣勢磅礡樂曲

9奪奧斯卡「最佳原創音樂」得主、金像配樂大師Hans Zimmer，昨晚在亞博舉行了名為《HANS ZIMMER LIVE》的亞洲巡迴演奏會，他帶來一支超過30人的大樂團，現場演奏其筆下的多首名曲，讓香港樂迷沉浸在荷李活電影配樂的世界中，技驚四座。

這場音樂會，是Hans Zimmer闊別香港6年後重臨，亦是他亞洲巡演的第四站，作為為150多部荷李活電影配樂的殿堂級大師，他的名氣絕對如雷貫耳。演出一開始，便以《沙丘瀚戰》打頭陣，在女聲的引領下，3位鼓手和4位敲擊手的合作，將電影的磅礡氣勢完美展現，瞬間吸引了觀眾的目光。