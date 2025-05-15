9奪奧斯卡Hans Zimmer香港開騷 率30人樂團演奏氣勢磅礡樂曲

9奪奧斯卡「最佳原創音樂」得主、金像配樂大師Hans Zimmer，昨晚在亞博舉行了名為《HANS ZIMMER LIVE》的亞洲巡迴演奏會，他帶來一支超過30人的大樂團，現場演奏其筆下的多首名曲，讓香港樂迷沉浸在荷李活電影配樂的世界中，技驚四座。
這場音樂會，是Hans Zimmer闊別香港6年後重臨，亦是他亞洲巡演的第四站，作為為150多部荷李活電影配樂的殿堂級大師，他的名氣絕對如雷貫耳。演出一開始，便以《沙丘瀚戰》打頭陣，在女聲的引領下，3位鼓手和4位敲擊手的合作，將電影的磅礡氣勢完美展現，瞬間吸引了觀眾的目光。
接下來是《潛行凶間》中的樂曲《Mombasa》，急勁的節奏讓現場氣氛升溫，兩位女鼓手的精彩表演令人驚嘆。Hans Zimmer擅長將電子音樂與傳統管弦樂結合，創造出激昂的英雄式配樂，讓人耳目一新。他的音樂不僅適用於超級英雄電影，還在《神奇女俠》和《超人：鋼鐵英雄》中展現得淋漓盡致。
Lisa Gerrard@Dead Can Dance驚喜亮相
演出中，一個驚喜接踵而至，在《帝國驕雄》的激昂音牆後，原裝女聲Lisa Gerrard(樂隊Dead Can Dance女主音)驚喜現身，為觀眾獻上天籟之音，瞬間掀起全場高潮。全晚的演出涵蓋了多部耳熟能詳的電影，如《加勒比海盜》系列和《蝙蝠俠》三部曲，伴隨強勁的視覺和燈光效果，經典畫面彷彿活現眼前。
Zimmer自嘲不擅辭令，卻不忘分享小故事。他提到當年為《蝙蝠俠》配樂時，曾親自在iPod下載配樂，送贈給導演基斯杜化路蘭，場面既溫馨又搞笑。他又提到一位吹奏樂手用自製的中國膠管來演奏，音色確實更佳，這些小插曲讓現場氣氛更加輕鬆。
演唱會的高潮部分，無疑是奏出動畫《獅子王》的《Circle of Life》，當南非樂手Lebo M現場演繹時，搭配8人合唱團和熱情洋溢的音樂，讓觀眾們情不自禁地跟著搖擺。最後，Hans Zimmer以《潛行凶間》的經典之作《Time》為演出畫上完美句號，圓滿落幕。