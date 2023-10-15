9年未有拍劇陳茵媺緊張到嘔 陳豪：好似唔見咗個老婆

阿Mo指，當時小朋友仲細，不太安心太太又要照顧家庭、又要工作出返嚟工作，「今次我初初都諗過邊個可以同佢拍檔，襯佢做男主角，點知原來監製安排咗我，事先聲明我冇指定舉手要做男主角。」9年未有拍攝劇集的Aimee，再拍回到片場頓覺緊張，她說：「今次要一人分飾兩角，圍讀咗好多個星期先埋位，因為要扮男仔，所以要執返自己嘅聲調，壓低把聲，比較男人。(仲要紮胸同剷青頭髮？) 紮胸好辛苦，因為自己有好多動作戲份，有時都唞唔到氣。」

挑戰一人分飾演兩角

至於頭髮剷青，Aimee覺得好有型，當亦有點擔心，「因為剷青後冇得返轉頭，剪咗就冇。其實到依家拍完，底部有啲頭髮都未出返曬，仲未留到啲頭髮。」她又說：「咁我要拍劇好緊張，第一日開工直頭緊張到想嘔，阿Mo有時冇佢嘅戲份都會嚟探班，睇吓我有冇嘢食，好照顧我，不過今次要做兩個角色，我都同佢講需要一啲空間，投入情緒同入戲，所以唔可以太過caring，如果唔係好容易變返陳茵媺，由於自己太過投入，所以有時阿Mo都話好似唔見咗個老婆。」

而阿Mo亦大讚太太進步不少，他說：「佢今次真係進步咗好多，做得好好，大家會見到一個不一樣嘅陳茵媺。」Aimee說：「希望可以多啲幕前嘅演出，可以考慮全職做返演員，更希望可以同唔同嘅男藝人合作。」