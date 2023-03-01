90年代女團Echo成員 區海倫隨立會議員老公派糖罕有曝光

早前情人節，立法會議員陳仲尼同太太一齊喺金鐘向市民派朱古力，祝市民甜蜜過節之餘，亦寓意希望財政預算案向市民「派糖」。而陳仲尼嘅太太正正係90年代女團Echo成員區海倫。

區海倫同陳仲尼1997年結婚，婚後二人育有2名兒子，而本來喺TVB擔任主持嘅區海倫婚後退出幕前，絕少曝光。到2017年區海倫現身《流行經典50年》演唱先至再見佢蹤影，區海倫當時表示因為製作人誠意邀請，阿仔升中學令佢有時間去錄影，於是應承演出，仲話咁多年來都仲係熱愛唱歌。