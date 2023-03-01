90年代女團Echo成員 區海倫隨立會議員老公派糖罕有曝光

早前情人節，立法會議員陳仲尼同太太一齊喺金鐘向市民派朱古力，祝市民甜蜜過節之餘，亦寓意希望財政預算案向市民「派糖」。而陳仲尼嘅太太正正係90年代女團Echo成員區海倫。
區海倫同陳仲尼1997年結婚，婚後二人育有2名兒子，而本來喺TVB擔任主持嘅區海倫婚後退出幕前，絕少曝光。到2017年區海倫現身《流行經典50年》演唱先至再見佢蹤影，區海倫當時表示因為製作人誠意邀請，阿仔升中學令佢有時間去錄影，於是應承演出，仲話咁多年來都仲係熱愛唱歌。
1989年與李蕙敏組女團
區海倫1987年以區鳳蘭之名參加TVB新秀歌唱大賽，最後殺入五強，雖然未有獲獎，但就得到唱片公司賞識，安排佢同李蕙敏組成二人女團Echo喺1989年出道。當時Echo以快歌及跳舞為賣點，聲勢唔錯，但有傳因為區海倫同李蕙敏不和而拆夥，Echo前後只有三年壽命。
因《城市追擊》與老公結緣
後來李蕙敏單飛出道，一度成為「下一站天后」；而區海倫就簽約TVB，主要擔任節目主持，包括《城市追擊》、《娛樂反斗星》等。多年前區海倫喺前保良局董事會主席何志豪嘅婚禮上，同紡織大王後人陳仲尼同枱，陳仲尼正正因為《城市追擊》而認得區海倫，又覺得區海倫好開朗，於是搵何志豪夫婦幫手介紹。後來陳仲尼同區海倫正式發展，拍拖2年後結婚。
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