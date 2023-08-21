90年代女神袁潔瑩再次暴瘦 網民擔心再患厭食症

八十年代以「開心少女組」出道嘅袁潔瑩Fennie，近年少有作品推出，而佢上個月喺抖音開專頁分享生活片段，就被網民見到Fennie身型瘦削，擔心佢好似90年代患上厭食症咁再次暴瘦，紛紛留言希望Fennie健康快樂。

袁潔瑩喺抖音第一條片係踩住健身單車打招呼，即使Fennie著住長褲，都睇得出雙腿好幼。Fennie最新一條片本來想感謝網友支持，但開口就食螺絲。片中Fennie露出一邊前臂，都係骨瘦如柴，加上雙頰無咩肉地，反而令大家擔心，甚至有人話「以為係黃貫中」。

拍《學校風雲》除剩內衣

今年53歲嘅袁潔瑩，16歲就被黃百鳴相入而入行，並以「開心少女組」出道，接拍電影《開心鬼》系列而走紅。其後喺1988年嘅《學校風雲》入面一場戲中被除剩內衣而引起話題。

90年代Fennie加入TVB實行影視兩邊走，夥拍過郭富城主演《風之刀》同《烈火狂奔》，以及鄭伊健主演嘅《雙面伊人》等。電影方面，袁潔瑩90年代拍過《鹿鼎記》等多套古裝片，因而受兩岸三地觀眾認識，更曾被網民選為「香港古裝美人」之一。袁潔瑩近年多數做義工，最近一次演出係2013年TVB劇《女人俱樂部》。

▼袁潔瑩舊照▼