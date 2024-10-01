90歲方太精神現身《醫生與你》 曾因尿道炎致敗血病肺炎留院過生日

90歲的「方太」方任利莎是元祖級烹飪節目主持，去年底開始再度活躍幕前，惟今年5月因為為尿道炎導致敗血病，需要注射兩周抗生素，惟留醫期間又感染了呼吸道合胞病毒RSV，因此得了肺炎，最後留醫廿日，連日本慶生旅行也沒法去，而最難過的是方太最不舒服的時候，曾遭私院拒收，幾經轉接才入住仁安醫院接受治療。
大步檻過的方太早前為港台拍攝《醫生與你》全新系列「講飲講食講健康」，她在節目中大談豆腐這種食材，她認為豆腐老少咸宜且煮法多端，是簡單兼會零失敗的高營養食物，故她以前教烹飪時，不時以豆腐做材料下廚。
她說︰「豆腐可說是最易成功的菜式，只直接將它蒸煮，加點豉油和蔥花，已經行了。」 她又以豆腐比喻人生：「它本身無味，跟做人一樣，看你怎樣控制。不同種類的豆腐有不同煮法，就如我們一樣，遇到不同事情，要用不同的處理方法。」
節目中，方太品嚐大廚Will炮製的「滑豆腐牛油果他他」，以及特別為她而準備用辣椒、薑和醋製成的醬料。方太自言自己是個另類的老人家，飲食喜好多樣化，也不怎戒口，酸的辣的，只要自己喜歡的就會食。「我不是要食矜貴的東西，但會選擇適合自己口味的食物。食落口，無病無不適，我就繼續食。」她續道：「做人最緊要開心，食就是為了開心。食落肚但人不開心，哪有甚麼意思？」精闢的飲食哲學，就連節目主持鄭萃雯都大讚她反應快，是個可愛的老人家。