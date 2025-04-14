90歲羅蘭自爆曾3米高墜下失憶 一度昏迷不醒險變植物人

羅蘭從影逾70年，曾參演過數百部電影及劇集，已經90歲的她依然非常精靈，至今仍活躍於幕前，不時出席公開活動。日前她接受鄧英敏的YouTube頻道「老友鬼鬼GoodGoodBuddy」訪問，自揭當年因拍攝曾在3米高台墜下，險變成植物人。 節目中，羅蘭憶起當年拍攝EYT短劇《武林聖火令》時，吊威也發生意外，她表示：「嗰次真係大件事。第一日拍完都OK，第二日再拍，take one都OK，導演話想嚟多個，跟住大家就埋位。嗰度係燈橋上面9尺幾高(近3米高)，點知我一上去，『閘』一聲就成個撻咗落嚟，撻落嚟嗰時啱啱有張白色發泡膠圓枱，我就撞到個邊位，所以大細面，左邊面大少少，當時腫晒。」

羅蘭指墮地後一度瞓在地上昏迷不醒，但過一段時間，卻回復知覺自行走入化妝間，不過羅蘭卻「斷片」不知道發生甚麼事，最後亦送院治療，她憶道：「佢哋問我點，我答咗一兩句之後就唔識答喇，住喺邊都唔知喇！後來佢哋唔係call 十字車，係call咗架Van仔送我入院，入院個過程我係唔知，完全冇印象，就連意外一刻都完全失憶沒印象。後來琴姐拖住我阿媽嚟睇我。」而同事們擔心羅蘭獨自在病房時會有危險，於是請特護在場照顧她。

羅蘭續表示：「我就成晚喺度諗咩事，佢哋話我跌親，咁我做咩跌親呢，係完全冇呢個意識，連醫生問我都唔知咩事跌親，所以有啲人就話，我個神經中樞有問題，再傷啲就冇架喇！」羅蘭表示那次經歷差點令她變成植物人。