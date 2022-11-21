90歲胡楓再婚娶88歲羅蘭？修哥有回應

現年90歲的胡楓(修哥)，與88歲的羅蘭多年來合作無間，近日大陸瘋傳二人結婚，並稱他們有感一把年紀已不在乎任何儀式，因此不會登記結婚，亦不會擺酒，只求彼此扶持共度餘生。

該篇內地報道指修哥於16年喪妻之後，與羅蘭愈走愈近，同時又提到羅蘭經歷了多次感情挫折之後，一直單身，直至最近修哥在紅館開騷，他邀請女方做嘉賓一齊合唱，之後在後台求婚成功，並獲得修哥的子女支持。修哥回覆傳媒查詢時表示，很多人致電他和恭賀他，「你信唔信呀？嗰日後台我都唔見羅蘭姐，已經唔係第一次講啦，但都係開心事嚟嘅！」

修哥與太太相愛逾半世紀

修哥與太太呂詠荷相愛59年，認定對方是一生摯愛。二人在一個聖誕派對上邂逅並相戀。修哥入演藝圈時曾遭女方父母反對，惟呂詠荷全力支持，入行之後，二人轉為地下情，並於1957年秘密結婚，育有5名仔女。他曾在訪問中表示因為要養活一家七口，於是努力工作，由太太在背後打點一切，就算他日夜不在家，太太也毫無怨言，亦不會「日哦夜哦」。他坦言現時兒孫滿堂，最大功臣是太太。

修哥過去不時拖實太太，亦不介意公開送吻。及至16年，呂詠荷患病，修哥推掉工作，選擇留在太太身邊，陪她走過最後歲月。他曾表示每年冬天會穿上太太為他做的「溫暖牌」冷衫，縱然冷衫的顏色愈來愈舊及起毛粒，但他仍珍而重之。