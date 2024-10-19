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娛樂
2024-10-19 11:08:13

903排球賽｜Ian落力打足三場獲Stephy封「MVP」 Anson Lo自覺Set波比想像中好

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「九零三人隊」以局數 2 比 1 戰勝「歌星勇士隊」。

「九零三人隊」以局數 2 比 1 戰勝「歌星勇士隊」。

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903 AllStar 籃球賽》將於1123日假亞洲國際博覽館舉行，10月就率先舉行一連4場熱身賽，包括：羽毛球賽、乒乓球賽、排球賽及足球賽。昨日(18 )舉行了第三場熱身賽《903 AllStar 排球賽》，一共三個回合， 「歌星勇士隊」由隊長鄧麗欣（Stephy) 率領隊員 Gin LeeElka@Lolly Talk、阿妹@Lolly Talk Anson LoIanJeremyAda@VIVAValC@VIVA 葉巧琳出戰；而「九零三人隊」則由隊長朱薰率領森美、DonaldJackyJeff、如、梁子、 梁文禮、志淙及金，再聯同六位中學校隊成員迎戰。 

 

Anson Lo開心表示感覺充滿青春活力。 Ian落力打足三場未有換人。 Jeremy 在比賽期間把波夾落塊面度，相當蝦碌。

「歌星勇士隊」以 26 24 先取一局，「九零三人隊」第二局以 25 22 追平，並在最後一局取得 25 19，以局數 2 1 戰勝「歌星勇士隊」，勇奪《903 AllStar球賽》金牌 身為前排球港隊的 Ian 打足3場未有換人，期間煞波及救波等重責全部落在他身上，難怪被Stephy封為「全場MVP」；而Ian 更被爆作賽前一晚發燒，不過他即解釋：「我係退咗燒先嚟打波嘅，大家唔使擔心嘞。」並稱十分享受這場比賽：「今（昨）日打得好開心，學校嘅現場氣氛好好，各自表現都 OK。雖然今日輸咗，但我哋嚟緊一定會 903 AllStar 籃球賽贏番 DJ 隊。」 

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而隊長Stephy相隔多年再打排球大感興奮：「今日好多學生睇住，所以好緊張，我就唔滿意自己表現。我同IanAnson LoJeremy之前一齊拍《男排女將》，今日再一齊打波，好開心，拍劇嘅感覺番晒嚟， 我一落場就叫 BobbySetter，因為排球講求Teamwork，無夾過都可以咁有默契， 我畀佢哋 3 個滿分。」Anson Lo除表示感覺充滿青春活力，他更謂:「我覺得我Set 嘅波比我想像中好，我本身好鍾意打排球，今日可以見番力圖一半嘅隊員，好似 Re- union咁，好開心。」而Jeremy在比賽期間就發生一件小插曲：「有個蝦碌波，嗰波夾咗落塊面度，我就攬住咗個波唔識反應，成件事好攪笑，仲畀Stephy 話真係好似劇中 Chris 3 嘅性格。」 

Stephy 飛身救波。 Gin Lee 自言已25年冇打排球。 Ian 獲Stephy 封「全場MVP」。 Stephy封Ian為「全場MVP」。 煞波及救波等重責全部落在Ian身上。 Anson Lo 開心表示感覺充滿青春活力。 Ian、Anson Lo曾一齊拍《男排女將》。 Stephy率領隊員Gin Lee、Elka@Lolly Talk、阿妹@Lolly Talk、Anson Lo、Ian、Jeremy、Ada@VIVA、ValC@VIVA、 葉巧琳出戰。

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