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娛樂
2024-10-20 12:30:00

903排球賽｜VAL C同Ada落場表現超水準 打波技術獲網民大讚

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《903 AllStar 籃球賽》舉行第三場熱身賽《903 AllStar 排球賽》，VIVA的Val C及Ada上陣。

《903 AllStar 籃球賽》舉行第三場熱身賽《903 AllStar 排球賽》，VIVA的Val C及Ada上陣。

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903 AllStar 籃球賽》舉行第三場熱身賽《903 AllStar 排球賽》，VIVAVal C(張鈊貽)Ada(姜咏鑫)上陣，她們更事前與師姐Gin Lee李幸倪相約練波。Val C在比賽中的表演，獲網民留意，有網民上載Val C開波影片，片中見到她開波時，排球在手中轉動，看上去跟專業球員無異。

有網民轉載Val C開波的片段。

有網民轉載Val C開波的片段。

網民留言說︰「ValC開波真係好型～ 攞勁多分～今日先認識VIVA 佢同Ada都好認真打波又打得好～ 好加分～～～」有人留言說︰「轉個波嗰下超型」，網民回覆說︰「順轉完再逆轉～ 爆型～」Val C留言說︰「多謝你啊（其實超緊張！第一round失左兩球）」Ada說︰「多謝你熱身個陣好緊張完全開唔到波 希望最後冇失禮大家同浪費隊友們嘅努力。」

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Ada@VIVA Val C@VIVA

早前VIVA接受訪問時提到4位成員都各有擅長的運動，Carina愛花式跳繩，Macy會打網球，AdaVal C都愛打排球，而Val C更有玩13年的體操經驗。Val C在比賽前上載練波影片，留言說︰「自從中學畢業就無咩打過波但其實一直都好想打翻。今次有得打比賽 係真係緣份來㗎！呢排有練返波 我日日都過得好開心好充實 真係好似返左去讀高中嘅心情咁我覺得排球呢個運動好靚 又激烈但又考你冷靜 企係個場大家都超專注 真係好正！真係超級超級超級珍惜今次有得再感受下比賽。」

Ada與Val C因為今次打排球，感情再邁向多一步。

Ada與Val C因為今次打排球，感情再邁向多一步。

雖然最後她們的「歌星勇士隊」敗給「九零三人隊」，但Val CAda仍很開心，二人更在IG分享感受。Ada說︰「雖然唔知點評價自己嘅表現，只知道自己盡咗最大嘅努力，打完波之後都仲係好亢奮好唔真實，好似係比賽中冇乜掂過波嘅感覺，我諗我應該係未夠滿足，感激有超強隊友同隊手！」

 

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