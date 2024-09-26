903籃球賽｜公布眾星球衣號碼 兩大隊長《早霸王》正面交鋒

叱咤903主辦的《903 AllStar 籃球賽》今年強勢回歸，將於11月23日假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行。屆時森美將率領一眾903 DJ組成「九零三人隊」，對戰由張繼聰領軍的「歌星勇士隊」，於籃球場展開激鬥。兩大隊長森美與張繼聰今日（9月26日）在《早霸王》首度正面交鋒，率先預告各自隊伍的超強陣容及絶密戰術，在比賽前增添氣勢！
期待女歌手全員落場
兩大隊長在賽前首次碰頭，第四次參加《903 AllStar 籃球賽》的張繼聰，很自豪多年來一直保持「弗爆身形」，由當年鋼條身型操練至現今擁有一雙麒麟臂，他稱：「我打咗好多屆，見證很多新知舊友，我仍然係好Fit，我為自己驕傲。」阿聰更大讚多位歌星球員同樣擁有麒麟臂：「佢哋好多都好大隻，如Ian（陳卓賢）、Stanley（邱士縉）、肥仔、吳林峰、周殷廷、Edan（呂爵安），個個手臂都好大隻。」雖然歌星隊陣容及身型取得優勢，森美卻直指歌星隊在比賽時不團結，經常出現「獨食」情況。阿聰則為歌星隊反駁：「其實歌手們係好團結，但同時佢哋都要為粉絲服務，比佢哋影相。」今屆賽事加入不少女歌手，阿聰表示很期待：「其實好多女歌手都好打得，好似Mandy（譚旻萱）。而我最期待佢哋全部落場，佢哋識唔識打唔重要，有幾個靚女係場中間跑過都夠好睇！例如Nancy Kwai（歸綽嶢）、雲浩影行過，都會令對面隊陣容即時變亂。」
選姜濤為最有價值球員
在節目尾段，兩隊隊長揀選所屬隊伍吉祥物、最佳副隊長及最有價值王牌球員。森美指余迪偉為「九零三人隊」的吉祥物，一出場就可以帶動全場氣氛。阿聰則選出ERROR的肥仔為吉祥物：「Fatboy是『核能推動』，可以由九龍跳入嚟機場，Keep住跳。」至於最佳副隊長一職，張繼聰揀選Stanley（邱士縉）為副隊長，因為Stanley性格好，又可以幫到球隊。最後張繼聰選出姜濤為最有價值王牌球員：「希望姜濤今年能健健康康，幫我哋上多啲快攻！」
全民學生抽出球衣號碼
日前進行「全民抽波衫」活動，由大專及中學生抽出「歌星勇士隊」球員的球衣號碼，當中在巴黎奧運男籃決賽獲「最有價值球員」勒邦占士（LeBron James） 的6號球衣，落在馮允謙身上；著名球星鄧肯（Tim Duncan）的21號球衣，由「籃球女神」譚旻萱披上；屬於米高佐敦（Michael Jordan）的「最強號碼」23號球衣，則落在姜濤身上；另一籃球傳奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）的24號球衣，將成Anson Lo盧瀚霆的波衫；三分神射手的史蒂芬居里（Stephen Curry）的30號球衣，就會由呂爵安穿着，而首次參加《903 AllStar 籃球賽》的曾傲棐、周殷廷、Gareth. T分別抽到10號、18號及28號幸運球衣，屆時各位隊員定必為自己所屬的號碼而戰，齊齊化身籃球之神在球場上大展球技！
10月率先投入熱身賽
為讓兩隊球員率先進行熱身，在10月特別舉行一連四場《903 AllStar熱身賽》，包括羽毛球賽、乒乓球賽、排球賽及足球賽。首場熱身賽為10月4日的羽毛球賽，「歌星勇士隊」將派出梁釗峰、陳柏宇、黃妍及雲浩影參賽，「九零三人隊」則派出Elsie、小儀、急急子及歪歪對戰，更邀得香港羽毛球代表李卓耀擔任特別嘉賓。比賽將於商業電台Facebook進行網上直播。
《903 AllStar 熱身賽》賽程如下：
10月4日：羽毛球賽
10月10日：乒乓球賽
10月18日：排球賽
10月25日：足球賽