903籃球賽｜公布眾星球衣號碼 兩大隊長《早霸王》正面交鋒

叱咤903主辦的《903 AllStar 籃球賽》今年強勢回歸，將於11月23日假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行。屆時森美將率領一眾903 DJ組成「九零三人隊」，對戰由張繼聰領軍的「歌星勇士隊」，於籃球場展開激鬥。兩大隊長森美與張繼聰今日（9月26日）在《早霸王》首度正面交鋒，率先預告各自隊伍的超強陣容及絶密戰術，在比賽前增添氣勢！

期待女歌手全員落場

兩大隊長在賽前首次碰頭，第四次參加《903 AllStar 籃球賽》的張繼聰，很自豪多年來一直保持「弗爆身形」，由當年鋼條身型操練至現今擁有一雙麒麟臂，他稱：「我打咗好多屆，見證很多新知舊友，我仍然係好Fit，我為自己驕傲。」阿聰更大讚多位歌星球員同樣擁有麒麟臂：「佢哋好多都好大隻，如Ian（陳卓賢）、Stanley（邱士縉）、肥仔、吳林峰、周殷廷、Edan（呂爵安），個個手臂都好大隻。」雖然歌星隊陣容及身型取得優勢，森美卻直指歌星隊在比賽時不團結，經常出現「獨食」情況。阿聰則為歌星隊反駁：「其實歌手們係好團結，但同時佢哋都要為粉絲服務，比佢哋影相。」今屆賽事加入不少女歌手，阿聰表示很期待：「其實好多女歌手都好打得，好似Mandy（譚旻萱）。而我最期待佢哋全部落場，佢哋識唔識打唔重要，有幾個靚女係場中間跑過都夠好睇！例如Nancy Kwai（歸綽嶢）、雲浩影行過，都會令對面隊陣容即時變亂。」