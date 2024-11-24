903籃球賽｜周殷廷首打入最喜愛男歌手5強當輸贏咗 仍未簽約環球：講個信字(有片)

周殷廷YT與陳凱詠(Jace)昨日出席《903 AllStar 籃球賽》，曾是青年軍球員的周殷廷助攻強勁，為歌星隊追回不少分數，他自言是控球後衛，場上已有少攻擊球員如MIRROR的陳卓賢(Ian)、邱士縉(Stanley)和呂爵安(Edan)，以及ERROR的郭嘉駿(193)等，他負責分波傳球，自言表現仍可更佳。

對於打入叱咤我最喜愛男歌手5強，周殷廷感激投票給他的人，問到信心如何，他自言對手強勁，「好幸運我機會觀賞呢件事，我已經當輸贏咗。」他自言要好好感受和記憶這件事。至於連他參與的限定組合「JFYT」都殺入5強，他笑言，「根本佢哋係一堆廢人，只可以講香港毒男太多。」他更爆料指：「據聞若JFYT攞我最喜愛組合獎，即上台剃頭，至於金秀廷(YT化名)會剪吓髮尾，所以我鄙視佢。」JACE亦打入叱咤我最喜愛女歌手5強，她直言：「好震驚！」她自言以獨立歌手身份再戰樂壇，身兼老闆和歌手兩職，今次入圍也令她放下心頭大石。

無約形式合作 對於有報道指周殷廷是華納前歌手，被商台冷待，他大感愕然，自言由出道至今都屬同一公司，並自爆已約滿環球，雙方暫時以無約形式合作，「我哋仍在談判，但過程是正面的，首選是環球。」他指早指在九展開騷，獲唱片公司信任，目前因仍未有時間細看合約條款，故仍未動筆簽約，「所以講個信字，其實佢哋可以飛甩我，我都可以飛甩佢。」他直言續簽的機會較大，「除非佢哋唔要我。」若頒獎禮獲獎，可以趁機起價？他被一言驚醒，笑言可能又要再等多6個月才簽約。