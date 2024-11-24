903籃球賽｜姜濤與花姐搭膊頭遊韓？ 邱士縉輸波直指193累事(有片)

MIRROR昨日(23日)出席《903 AllStar 籃球賽》，完賽後12子於後台接受訪問，陳卓賢(Ian)和邱士晉(Stanley)以8分成為歌星隊的得分王，歌星隊在最後一輪比賽狂追至打時平手，但在加時賽最終以64比66落敗，Ian直言感戚戚然，「雖然係表演賽，但運動都係要贏。」Stanley表示賽前夾好Ian盡情射3分波，自己搶籃板，但見Ian沒太多機會起手，惟有自己更落力，他作投訴狀，大爆郭嘉駿(193)未能搶籃板累事，「如果唔係佢搶唔到，我唔使咁辛苦。」

Jeremy自爆被叫行開 姜濤在上屆球賽發生小意外，昨晚不時在台邊用按摩槍按摩小腿，「工作人員知我上屆受傷，有點擔心，放心沒觸及舊患。」較少打籃球的楊樂文(Lokman)和王智德(Alton)亦有入球，而盧瀚霆(Anson Lo)和李駿傑(Jeremy)就表示按教練指示，有機會落場令大家開心已足夠，Jeremy自爆，「我跑得好快諗住mark住阿強(DJ)，佢話再企呢度就犯規，咁我行開先。」

自爆冇陪花姐睇熊貓 Edan與林明禎夜遊台灣被網民捕獲，早前姜濤與花姐飛往韓國工作，亦被網民偷拍在機場吃早餐的照片，隊長Lokman搞笑地質問：「有冇搭花姐膊頭？」姜濤窒住回應，「都有搭膊頭，除咗花姐仲有好多工作人員。其實純粹有幾日休息，與工作人員一齊去玩。」花姐在IG限時動態分享去睇熊貓的照片，姜濤就表示此行疲倦，通常留在酒店休息。

Jer談生日願望 柳應廷(Jer)早前32歲生日，談到如何度過，Stanley即問道：「有冇搭膊頭？」他表示沒有外遊在香港度過，至於生日願望，他抵死回應：「最緊要唔好落雨！」Edan反擊，「佢唔好發脾氣！」Stanley續說：「唔好成日鬧啲牌。」鬧笑一輪，Jer答道：「大家開開心心，打牌贏錢囉。」