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娛樂
2022-11-08 21:13:28

903籃球賽｜姜濤Edan密密練波 張繼聰挑機︰我會好好招呼你

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Edan輕鬆投入3分波。

Edan輕鬆投入3分波。

903 AllStar 籃球賽》將於本周五舉行，903多位DJ近日密密練波，並請來張繼聰及方力申擔任外援。張繼聰表示，今次幫DJ隊是不想看到森美在更衣室哭。

日前Edan分享了早前他與姜濤、Stanley和肥仔等練波的片段，片中見到他不停入球，他留言說︰「冇諗過自己呢世仔竟然會有『球王片』，亦都深深明白原來球王片真係會睇落好勁，因為現實係射咗10幾球先有哩幾球。」張繼聰看過片段之後表示將會在這個星期五，「好好招呼你」，Edan隨即反駁︰「你搞好條腰先啦啊叔」，而阿聰則搞笑回應︰「依排番風唔係好掂不過….綽綽有。」

姜濤帶住口罩打波。

姜濤帶住口罩打波。

小儀出大絕阻Edan入波

作為Edan「正印」的小儀，留言著阿聰要好好招呼Edan，但阿聰就認為小儀可能是臥底，並謂「我直頭覺得你到時會將個波交俾」，小儀回應︰「唔會㗎！唔信你到時派我出場負責攬實佢，就知我乜嘢料喇！

籃球指導讚姜濤Stanley

《季前賽》的籃球指導Coach Fui（梁振雄）近日在IG分享了姜濤、Edan、Stanley及肥仔早前練波的剪輯精華，在片中見到姜濤瞓身搶波，Coach Fui留言說︰「姜濤比賽真係好認真同我哋打都撲晒落地，再加上維園訓練既強硬防守，係難對付嘅。佢真係會下下都飛落地搶波，真係好認真，呢點我真係好欣。」他又讚Stanley步法靈活，彈跳力強，是搶籃板的高手，看來903一眾DJ今次隨時要派Do姐打足全場，才有機會取勝。

張繼聰表示會好好招呼Edan。

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