903籃球賽｜張繼聰開心謝安琪見到自己入3分波 森美嘲小美拎樂悠咭事後怯一怯

《903 AllStar 籃球賽》昨日(23日)在亞博舉行，由森美領軍的「903人隊」與張繼聰率領的「歌星勇士隊」比賽，最後由「903人隊」以66︰64勝出。森美與阿聰事後接受訪問，對於兩隊的表現時，阿聰笑謂目標是為了拎銀獎，更以玄學角度大談為何要拎銀牌，非常搞笑，而森美指上一次阿聰在DJ隊時，也是拎銀獎，所以見到對方「過檔」之後，連小儀也說只要有阿聰的一隊便會拎銀牌。兩位隊長表示最開心可以讓本地球員上陣，讓更多人認識他們。

張繼聰入3分波即時地位提升 森美與阿聰又笑言以他們的年紀，完成賽事之後沒有任何受傷已經很好，「我哋呢啲年紀要留番對腳，最重要係求全身而退，健健康康！無受傷就OK啦！」森美坦言今年重點封死193郭嘉駿，令對方也不禁發脾氣，阿聰就認為193這些年輕人是需要經歷這些挫敗。阿聰稱最開心可以在老婆謝安琪及囡囡面前入了兩球3分波，自覺地位提升了不少。

開心見到張馳豪姜濤互相交波 問到哪些球員表現最好，阿聰搞笑表示是自己，其後他稱是張馳豪(Aska)，因為見到對方跟姜濤兩個非常合拍，一起取分。他說︰「見到Aska同姜濤一齊拎分好有意義，兩個台嘅人唔會相遇，但可以互相交波、入波，係好開心！」他亦不忘再次吹噓自己入了兩球3分波，連再旁的森美也笑他不停說入3分波。

笑完小儀有啲怯 提到他們在球賽上說生日的小儀拎樂悠咭，森美即把責任推到阿聰身上，阿聰再反指因為森美講先，自己才加把口，二人回想也怯一怯。森美說︰「因為小儀正日生日，我哋話入一球俾佢做禮物，搞到冇人敢入！」之後他們大讚小儀在女子賽時玩得投入，但又不敢揶揄對方的球技。森美又再抽小儀水說︰「我哋驚佢跌親，你知呢個年紀跌親唔講得笑，我哋DJ隊真係唔跌得，一跌就得番2年命！」