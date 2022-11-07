903籃球賽｜與方力申做超級外援 張繼聰︰我唔想再見森美喊

《903 AllStar 籃球賽》將於本周五在亞洲國際博覽館Arena舉行，屆時將分成903 DJ隊與歌星勇士隊於籃球場上激戰較勁，與全城一同見證籃球場上熱火！出戰名單包括：903 DJ、ANSONBEAN、CY陳宗澤、Tim & Jackal @Dear Jane、ERROR、MIRROR、方力申、古巨基、吳林峰、林奕匡、陳建安、梁釗峰、張蔓姿、張蔓莎、張繼聰、馮允謙、黃明德、黃妍、雲浩影、黎展峯、譚旻萱及麗英。

DJ為球賽排兵佈陣

為迎戰歌星勇士隊，日前一班903 DJ (包括:森美、阮子健、梁子、毫子、強、金、蕉、傳)聯同兩位超級外援張繼聰、方力申組隊秘密練兵。張繼聰、方力申今年倒戈加盟903 DJ隊為外援隊友，他們早在10年前已參與《903 AllStar 籃球賽》，當時與DJ 們敵對，張繼聰揚言：「如果今年再打番歌星隊，無得玩㗎啦，我唔想再見到森美喺更衣室到喊！」而事隔多年轉投903DJ隊的方力申說：「為了今次幫DJ隊，我連游水都放低，比賽前日日都私下Book場練波。今次有香教練幫我們認真鍛鍊及排陣，我們士氣好高，好有信心贏！阮子健同我講，十幾年前我在歌星隊專注防守，令佢成場只入到兩分，今次我們齊齊在一隊，仲會輸？」

片段中903 DJ 隊向觀眾展示了實力，特別請來前香港籃球隊成員、曾任前甲一籃球隊教練的香振強任903 DJ隊教練，兼為DJ隊排兵佈陣望能爭取勝利。香教練對903 DJ隊充滿信心，相信隊伍戰鬥力「爆燈」，屆時必定與歌星隊上演一場精彩的籃球決戰。