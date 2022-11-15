903籃球賽｜譚旻萱出場成焦點 混血又高挑兩度為Edan拍MV

《903 AllStar籃球賽》於上周五舉行，大家除了聚焦在MIRROR及ERROR的球技外，當晚其中一位女將譚旻萱(Mandy)亦成為網民熱烈討論對象，就連林海峰、盧覓雪和阮子健主持電台節目時，也大讚Mandy為人很好，有球品，是個好女仔。亦有不少人表示因為Mandy的出現，令他們從此愛上籃球。

隔代混血兒身型高挑 今日是Mandy的22歲生日，身高177cm的她有「港版朴敏英」稱號，亦是一名混血兒，「我係隔代混血，仲要係隔咗非常多代Mix俄羅斯、加拿大同香港。」Mandy入行一年多，已成廣告界的新寵兒。在早前的《季前賽》中，張繼聰演的喪波邀請了一隊「美少女街場隊」與痴漢隊比賽，Mandy便是美少女隊的隊長，她亦兩度為Edan呂爵安的MV擔任女主角，包括《E先生連環不幸事件》及《一表人才》。她是Edan親自邀請，亦是「爵屎」認證的E女郎。